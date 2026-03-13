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OAB-DF vai à Justiça contra teste físico feminino em concurso dos bombeiros

Entidade aprovou ação civil pública contra edital do CBMDF e afirma que exigências do TAF podem ferir princípio da isonomia

Sessão do Conselho Pleno realizada na quinta-feira (12/3) - (crédito: Reprodução/ OAB-DF)
Sessão do Conselho Pleno realizada na quinta-feira (12/3) - (crédito: Reprodução/ OAB-DF)

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) aprovou, por unanimidade, a proposta de ingressar na Justiça com uma Ação Civil Pública (ACP) contra o edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A entidade questiona se as exigências do Teste de Aptidão Física (TAF) para candidatas mulheres são legais e proporcionais.

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A decisão foi tomada após a apresentação de um parecer elaborado pela Diretoria das Mulheres, pela Comissão de Direito Militar e pela Procuradoria de Direitos Humanos da OAB/DF. No documento, os órgãos fazem uma análise jurídica das regras do TAF aplicadas às candidatas. A etapa do concurso possui caráter eliminatório e classificatório.

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Antes de recorrer à Justiça, a OAB/DF tentou resolver a questão pela via administrativa, mas não houve acordo. Segundo o presidente da seccional, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, a iniciativa busca aperfeiçoar o processo seletivo sem desrespeitar a tradição da corporação.“Nossa intenção é garantir segurança jurídica e permitir que a participação das mulheres nos quadros da corporação seja ampliada de forma justa e isonômica”, afirmou.

Durante sustentação oral ao Conselho Pleno, a diretora das Mulheres da OAB/DF, Nildete Santana de Oliveira, citou precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Segundo ela, a jurisprudência já reconheceu, em casos como o de concurso para perito da Polícia Civil, que exigir barra dinâmica de mulheres sem justificativa técnica ligada às funções do cargo pode violar o princípio da isonomia.

“Não se trata de flexibilizar o rigor da carreira militar, mas de garantir que o critério avalie a aptidão funcional e não apenas elimine candidatas por razões biológicas”, explicou.

De acordo com Nildete, o edital acabou impondo às mulheres um aumento de esforço físico que não foi estabelecido de forma equivalente aos homens. A diretora também destacou que, no novo modelo, a força física passou a ser utilizada não apenas como critério de aprovação ou reprovação, mas também como fator de classificação, o que pode desfavorecer as mulheres na disputa direta com homens.

Concursos internos

Outro ponto levantado é que, dentro da própria corporação, existem concursos internos com exigências físicas menores do que as previstas para quem está ingressando na carreira. “Há equipamentos específicos e um curso de formação de três anos que ensina técnicas de remoção e salvamento de pessoas, por exemplo, justamente para auxiliar homens e mulheres no trabalho”, observou.

Por fim, Nildete defendeu que outras modalidades de teste físico poderiam avaliar força e resistência sem desconsiderar as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. “Existem alternativas, como a barra estática, que permitem medir a aptidão física necessária para a função”, concluiu.

Dados e riscos 

A presidente da Comissão de Direito Militar, Ana Paula Tavares, apresentou dados do concurso para bombeiros do Rio de Janeiro para embasar a proposta. Segundo ela, a taxa de reprovação feminina no exercício de barra dinâmica chegou a 30,7%, enquanto entre os homens foi de 5,8%. Para a presidente da comissão, os números indicam um possível desequilíbrio no formato da prova.

“Os dados mostram que o teste, da forma como está estruturado, tende a selecionar candidatos com base em características fisiológicas predominantemente masculinas. Além disso, não podemos ignorar os riscos reais à integridade física, como vimos no trágico episódio envolvendo a Polícia Militar do Distrito Federal em 2025”, afirmou.

Na mesma linha, a procuradora de Direitos Humanos da OAB/DF, Cindy Porto, ressaltou que o edital de 2025 pode entrar em conflito com tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

“As barreiras que dificultam o acesso igualitário das mulheres a cargos públicos são inconstitucionais. Nesse caso, o ato da administração pública pode violar o princípio da reserva legal e também o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos humanos”, afirmou.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 13/03/2026 20:40
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