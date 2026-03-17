Caminhões com excesso de carga serão multados de forma automática no DF

Caminhões com carga excedente que transitarem nas rodovias do Distrito Federal poderão, em breve, ser multados de forma automática, com o uso de balanças dinâmicas rodoviárias. O equipamento identifica o peso dos veículos em movimento. Quem informa é o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, convidado do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (17/3).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Atualmente, as infrações de sobrecarga não são multadas quando identificadas pelo sistema de balança dinâmica e exigem uma segunda pesagem dos veículos em uma balança fixa — equipamento que a maioria das rodovias não possui.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O presidente falou aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes que 80% das rodovias do DF contam com sistema de pesagem dinâmica, com planos da DER para que a tecnologia esteja presente em todo o território. Para que a tecnologia seja efetivada, no entanto, é necessária a regulamentação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que permite que as multas sejam aplicadas de forma automática. “Quando sair essa decisão, o problema de falta de verificação estará resolvido”, aponta Júnior.
Leia também:
- Carreta com botijões de gás tomba na BR-060 e interdita rodovia
- Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka vão deixar cargos
O presidente da DER afirmou, ainda, que a DF-130, que conecta a região rural PAD-DF, é uma das estradas mais prejudicadas pela passagem de caminhões, que, muitas vezes, circulam com cargas de duas a três vezes acima do limite da via. “Temos rodovias que estão muito ruins e esburacadas por excesso de peso”, disse Júnior.
Assista à entrevista completa abaixo:
Saiba Mais
- Cidades DF GDF entrega 200 escrituras a empresas do Pró-DF II e do Desenvolve-DF
- Cidades DF Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka vão deixar cargos
- Cidades DF Brasília ganha Banco Vermelho gigante, símbolo de luta contra o feminicídio
- Cidades DF Autores de ação contra lei do BRB criticam estratégia do GDF na Justiça
- Cidades DF Crise no combustível: Diesel sobe pelo segundo dia seguido; postos fecham