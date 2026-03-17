Caminhões com excesso de carga serão multados de forma automática no DF

Fauzi Nacfur Júnior, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), é o entrevistado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Caminhões com carga excedente que transitarem nas rodovias do Distrito Federal poderão, em breve, ser multados de forma automática, com o uso de balanças dinâmicas rodoviárias. O equipamento identifica o peso dos veículos em movimento. Quem informa é o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, convidado do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (17/3).

Atualmente, as infrações de sobrecarga não são multadas quando identificadas pelo sistema de balança dinâmica e exigem uma segunda pesagem dos veículos em uma balança fixa — equipamento que a maioria das rodovias não possui.

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O presidente falou aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes que 80% das rodovias do DF contam com sistema de pesagem dinâmica, com planos da DER para que a tecnologia esteja presente em todo o território. Para que a tecnologia seja efetivada, no entanto, é necessária a regulamentação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que permite que as multas sejam aplicadas de forma automática. “Quando sair essa decisão, o problema de falta de verificação estará resolvido”, aponta Júnior.

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O presidente da DER afirmou, ainda, que a DF-130, que conecta a região rural PAD-DF, é uma das estradas mais prejudicadas pela passagem de caminhões, que, muitas vezes, circulam com cargas de duas a três vezes acima do limite da via. “Temos rodovias que estão muito ruins e esburacadas por excesso de peso”, disse Júnior.

Assista à entrevista completa abaixo: