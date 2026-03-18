Três acidentes com veículos de carga afetam o trânsito da BR-060

O terceiro sinistro foi o tombamento de um caminhão de pequeno porte que transportava tijolos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A BR-060 foi cenário de três ocorrências envolvendo veículos de carga em menos de 24 horas, entre a noite da última segunda-feira (16/3) e a manhã de terça-feira (17/3). O primeiro caso foi o tombamento de uma carreta carregada com botijões de gás de cozinha, que provocou a interdição total da rodovia no sentido Goiânia e deixou o trânsito completamente parado por horas. Já na manhã seguinte, uma colisão entre duas carretas no trecho conhecido como Sete Curvas deixou duas pessoas feridas e voltou a impactar o fluxo de veículos na região.

O tombamento ocorreu logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar do impacto na rodovia e da complexidade da ocorrência, o motorista da carreta não se feriu. A ocorrência foi registrada às 22h09 e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A carreta, uma Scania branca, transportava botijões de gás de 13 quilos vazios. Com o sinistro de trânsito, parte da carga se espalhou pela pista, o que exigiu a interdição total da rodovia para garantir a segurança de quem trafegava pelo local.

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Mesmo sem conter gás, os recipientes são classificados como carga perigosa devido ao risco potencial envolvido em situações como essa. Por esse motivo, os militares isolaram a área assim que chegaram ao local e iniciaram o gerenciamento de riscos.

Os profissionais fizeram a avaliação da carga e coordenaram a retirada dos botijões que ficaram espalhados na pista. O trabalho exigiu cautela para evitar novos riscos e permitir a liberação segura da via.

O motorista da carreta foi atendido no local pelos bombeiros, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, a BR-060 permaneceu totalmente interditada no trecho, o que provocou congestionamentos e longas filas de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pela área e passou a coordenar o tráfego e os procedimentos de apuração.

A moradora de Alexânia Gisely Gilza, de 50 anos, estava na rodovia na manhã seguinte ao tombamento, quando o trânsito ainda apresentava reflexos da ocorrência. "Eu saí da minha casa com muita antecedência para chegar onde eu precisava, me organizei e saí cedo, mas fui surpreendida com tudo parado. Aqui, geralmente, acontecem muitos casos envolvendo caminhão", relatou.











Sete Curvas

Menos de 24 horas depois, a BR-060 voltou a registrar outra ocorrência grave. Na manhã de ontem, duas carretas se envolveram em uma colisão no trecho conhecido como Sete Curvas, deixando duas pessoas feridas, no km 4 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no sentido Goiânia ficou completamente bloqueado e só foi liberado por volta das 12h30, após mais de sete horas de interdição.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, um caminhão VW/24.250, que transportava bananas, seguia no sentido Brasília quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com outra carreta que seguia em direção ao Distrito Federal.

Três viaturas foram mobilizadas para o atendimento. O motorista do caminhão que transportava a carga de frutas foi socorrido consciente, mas apresentava uma semi-amputação no braço esquerdo. Um passageiro do mesmo veículo também ficou ferido e sofreu fratura na perna direita. Ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar.

O motorista da carreta Mercedes-Benz atingida não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento.

Durante o atendimento da colisão, um novo episódio foi registrado no mesmo trecho da rodovia. A poucos metros do local, uma carreta que transportava tijolos tombou no canteiro central. Apesar do ocorrido, o veículo não interferiu diretamente no trânsito, que já estava bloqueado por causa da colisão anterior.

Durante o resgate das vítimas, a rodovia precisou permanecer interditada, o que voltou a provocar impactos no trânsito da região.

Para o perito engenheiro especialista em ocorrências de trânsito Rodrigo Kleinubing, episódios envolvendo caminhões exigem atenção especial devido às características desses veículos. "A manutenção é fundamental, principalmente nos sistemas de freio, direção e suspensão. Como são veículos mais pesados, precisam de uma distância maior para parar. Por isso, é essencial que os sistemas mecânicos estejam em dia", explica.

Ainda segundo o especialista, a forma como a carga é transportada também pode influenciar situações nas rodovias. "A consolidação da carga é outro ponto importante. É preciso observar como ela está disposta e fixada no veículo, seguindo as normas. Dependendo do tipo de carga, ela pode contribuir para a ocorrência ou até agravar as consequências de uma situação na pista", afirma.

Ele também destaca a importância da velocidade adequada para veículos de grande porte. "Um caminhão precisa de mais distância para parar do que um automóvel. Por isso, é fundamental manter velocidade moderada e respeitar os limites da via", pontua Kleinubing.

Após horas de transtornos, a BR-060 foi totalmente liberada no final da tarde dessa terça (17/3). Com a retirada dos veículos envolvidos e a conclusão do atendimento às ocorrências, o fluxo de veículos voltou a seguir normalmente nos dois sentidos.

Equipes de resgate e de segurança atuaram ao longo do dia no atendimento às vítimas e na organização do tráfego.