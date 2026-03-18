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Três acidentes com veículos de carga afetam o trânsito da BR-060

Em momentos isolados, tombamentos de três carretas com botijões de gás, caixas de bananas e tijolos deixaram feridos e provocaram longos engarrafamentos. As ocorrências com veículos de carga aconteceram em um intervalo de menos de 24 horas na mesma via

O terceiro sinistro foi o tombamento de um caminhão de pequeno porte que transportava tijolos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
O terceiro sinistro foi o tombamento de um caminhão de pequeno porte que transportava tijolos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A BR-060 foi cenário de três ocorrências envolvendo veículos de carga em menos de 24 horas, entre a noite da última segunda-feira (16/3) e a manhã de terça-feira (17/3). O primeiro caso foi o tombamento de uma carreta carregada com botijões de gás de cozinha, que provocou a interdição total da rodovia no sentido Goiânia e deixou o trânsito completamente parado por horas. Já na manhã seguinte, uma colisão entre duas carretas no trecho conhecido como Sete Curvas deixou duas pessoas feridas e voltou a impactar o fluxo de veículos na região.

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O tombamento ocorreu logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar do impacto na rodovia e da complexidade da ocorrência, o motorista da carreta não se feriu. A ocorrência foi registrada às 22h09 e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A carreta, uma Scania branca, transportava botijões de gás de 13 quilos vazios. Com o sinistro de trânsito, parte da carga se espalhou pela pista, o que exigiu a interdição total da rodovia para garantir a segurança de quem trafegava pelo local.

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Mesmo sem conter gás, os recipientes são classificados como carga perigosa devido ao risco potencial envolvido em situações como essa. Por esse motivo, os militares isolaram a área assim que chegaram ao local e iniciaram o gerenciamento de riscos.

Os profissionais fizeram a avaliação da carga e coordenaram a retirada dos botijões que ficaram espalhados na pista. O trabalho exigiu cautela para evitar novos riscos e permitir a liberação segura da via.

O motorista da carreta foi atendido no local pelos bombeiros, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, a BR-060 permaneceu totalmente interditada no trecho, o que provocou congestionamentos e longas filas de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pela área e passou a coordenar o tráfego e os procedimentos de apuração.

A moradora de Alexânia Gisely Gilza, de 50 anos, estava na rodovia na manhã seguinte ao tombamento, quando o trânsito ainda apresentava reflexos da ocorrência. "Eu saí da minha casa com muita antecedência para chegar onde eu precisava, me organizei e saí cedo, mas fui surpreendida com tudo parado. Aqui, geralmente, acontecem muitos casos envolvendo caminhão", relatou.

  • Mesmo sem conter gás, os butijões tombados na pista representam carga perigosa com risco potencial
    Mesmo sem conter gás, os butijões tombados na pista representam carga perigosa com risco potencial Fotos: Ed Alves/CB/DA Press
  • Ocorrências no trânsito provocaram engarrafamentos que duraram horas
    Ocorrências no trânsito provocaram engarrafamentos que duraram horas Ed Alves/CB/DA Press
  • O motorista do caminhão que carregava bananas perdeu a direção e atingiu outro veículo na faixa oposta
    O motorista do caminhão que carregava bananas perdeu a direção e atingiu outro veículo na faixa oposta Ed Alves/CB/DA Press
  • O terceiro sinistro foi o tombamento de um caminhão de pequeno porte que transportava tijolos
    O terceiro sinistro foi o tombamento de um caminhão de pequeno porte que transportava tijolos Ed Alves/CB/DA Press

Sete Curvas

Menos de 24 horas depois, a BR-060 voltou a registrar outra ocorrência grave. Na manhã de ontem, duas carretas se envolveram em uma colisão no trecho conhecido como Sete Curvas, deixando duas pessoas feridas, no km 4 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no sentido Goiânia ficou completamente bloqueado e só foi liberado por volta das 12h30, após mais de sete horas de interdição.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, um caminhão VW/24.250, que transportava bananas, seguia no sentido Brasília quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com outra carreta que seguia em direção ao Distrito Federal.

Três viaturas foram mobilizadas para o atendimento. O motorista do caminhão que transportava a carga de frutas foi socorrido consciente, mas apresentava uma semi-amputação no braço esquerdo. Um passageiro do mesmo veículo também ficou ferido e sofreu fratura na perna direita. Ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar.

O motorista da carreta Mercedes-Benz atingida não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento.

Durante o atendimento da colisão, um novo episódio foi registrado no mesmo trecho da rodovia. A poucos metros do local, uma carreta que transportava tijolos tombou no canteiro central. Apesar do ocorrido, o veículo não interferiu diretamente no trânsito, que já estava bloqueado por causa da colisão anterior.

Durante o resgate das vítimas, a rodovia precisou permanecer interditada, o que voltou a provocar impactos no trânsito da região.

Para o perito engenheiro especialista em ocorrências de trânsito Rodrigo Kleinubing, episódios envolvendo caminhões exigem atenção especial devido às características desses veículos. "A manutenção é fundamental, principalmente nos sistemas de freio, direção e suspensão. Como são veículos mais pesados, precisam de uma distância maior para parar. Por isso, é essencial que os sistemas mecânicos estejam em dia", explica.

Ainda segundo o especialista, a forma como a carga é transportada também pode influenciar situações nas rodovias. "A consolidação da carga é outro ponto importante. É preciso observar como ela está disposta e fixada no veículo, seguindo as normas. Dependendo do tipo de carga, ela pode contribuir para a ocorrência ou até agravar as consequências de uma situação na pista", afirma.

Ele também destaca a importância da velocidade adequada para veículos de grande porte. "Um caminhão precisa de mais distância para parar do que um automóvel. Por isso, é fundamental manter velocidade moderada e respeitar os limites da via", pontua Kleinubing.

Após horas de transtornos, a BR-060 foi totalmente liberada no final da tarde dessa terça (17/3). Com a retirada dos veículos envolvidos e a conclusão do atendimento às ocorrências, o fluxo de veículos voltou a seguir normalmente nos dois sentidos.

Equipes de resgate e de segurança atuaram ao longo do dia no atendimento às vítimas e na organização do tráfego.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Davi Cruz* e Paulo Gontijo
postado em 18/03/2026 04:00
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