Cantor de forró faz show improvisado após acidente na BR-040

"O povo chegou, gravou e até tirou foto comigo. Fiquei muito feliz", relatou o cantor após o show improvisado - (crédito: Divulgação/Assessoria de Guilherme Silva)

Por Luiz Francisco e Ana Carolina Alli*

Após um caminhão tombar na BR-040, na tarde deste domingo (15/3), perto de Paracatu-MG, o cantor Guilherme Silva amenizou os transtornos do engarrafamento provocado pelo acidente ao realizar um show de forró às margens da rodovia.

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A equipe do artista retornava de Itacarambi, no interior de Minas Gerais, onde o cantor se apresentou no sábado (14/3). Na volta, o músico foi informado, pelo motorista, de que não poderiam seguir viagem porque a BR-040 estava interditada. “Por coincidência, o tecladista estava tocando no ônibus e, como estava sem previsão para retornar para casa, descemos e começamos a cantar”, narrou. “O povo chegou, gravou e até tirou foto comigo. Fiquei muito feliz.”

O show improvisado durou cerca de uma hora e meia e contou com 19 pessoas da equipe, entre músicos e dançarinos. Apesar da situação inusitada, Guilherme relatou que, em muitas ocasiões, realizou alguns eventos improvisados apenas por diversão. “Uma vez, no Tocantins, a gente alugou uma casa e muitas pessoas vieram só para me ver tocando”, relembrou.

Sobre o sinistro, o condutor do caminhão tombado não se feriu. A dinâmica do acidente é investigada.

*Estagiários sob a supervisão de Eduardo Pinho



