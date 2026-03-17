Cantor de forró faz show improvisado após acidente na BR-040

Por Luiz Francisco e Ana Carolina Alli*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após um caminhão tombar na BR-040, na tarde deste domingo (15/3), perto de Paracatu-MG, o cantor Guilherme Silva amenizou os transtornos do engarrafamento provocado pelo acidente ao realizar um show de forró às margens da rodovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A equipe do artista retornava de Itacarambi, no interior de Minas Gerais, onde o cantor se apresentou no sábado (14/3). Na volta, o músico foi informado, pelo motorista, de que não poderiam seguir viagem porque a BR-040 estava interditada. “Por coincidência, o tecladista estava tocando no ônibus e, como estava sem previsão para retornar para casa, descemos e começamos a cantar”, narrou. “O povo chegou, gravou e até tirou foto comigo. Fiquei muito feliz.”
O show improvisado durou cerca de uma hora e meia e contou com 19 pessoas da equipe, entre músicos e dançarinos. Apesar da situação inusitada, Guilherme relatou que, em muitas ocasiões, realizou alguns eventos improvisados apenas por diversão. “Uma vez, no Tocantins, a gente alugou uma casa e muitas pessoas vieram só para me ver tocando”, relembrou.
Sobre o sinistro, o condutor do caminhão tombado não se feriu. A dinâmica do acidente é investigada.
*Estagiários sob a supervisão de Eduardo Pinho
Saiba Mais
- Cidades DF TJDFT disponibiliza visitas guiadas para alunos da rede pública
- Cidades DF Abrapango oferece curso pré-vestibular gratuito; confira como funciona
- Cidades DF GDF recorre da decisão que suspende lei de socorro ao BRB
- Cidades DF Termina amanhã (17) prazo para garantir participação no sorteio do Nota Legal
- Cidades DF Morre Professor Paulo Fernando, ex-deputado do DF, aos 58 anos