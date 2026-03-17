BRB cancela Assembleia Geral Extraordinária de capitalização do banco

Presidente do BRB, Nelson de Souza, confirma cancelamento de assembleia-geral extraordinária marcada para quarta (18/3) - (crédito: Minervino Júnior )

A Assembleia Geral Extraordinária do Banco de Brasília (BRB), marcada para às 10h de quarta-feira (18/3), acaba de ser cancelada. A informação foi confirmada ao Correio pelo presidente do banco, Nelson de Souza. A comunicação ao mercado financeiro se deu por meio da publicação do Fato Relevante, na noite desta terça-feira (17/3). "com insegurança da suspensão de liminar com todos os instrumentos de capitalização, trablho de sensiblizção, road show com investigdores qualificados, varios prontos para entrar no fundo imobiliárioa, recuaram. Estariam todos dentro.

No documento, o O BRB informou que o cancelamento da assembleia foi adotado "em caráter prudencial, considerando a superveniência de decisão judicial em caráter liminar relacionada à matéria a ser submetida à assembleia, a qual recomenda o aprofundamento das análises jurídicas e institucionais pertinentes, de modo a assegurar plena segurança regulatória e aderência às melhores práticas de governança corporativa".

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Esclareceu também que a instituição está conduzindo o aprofundamento de estudos técnicos relacionados à estruturação de sua base de capital, incluindo a avaliação econômico-financeira de ativos, e a análise de alternativas envolvendo fluxos de recebíveis de titularidade do Distrito Federal, com potencial impacto na modelagem da operação anteriormente submetida à deliberação assemblear.

"Nesse contexto, o Banco entendeu como mais adequado postergar a apreciação da matéria, de forma a permitir o amadurecimento das análises em curso e assegurar que eventual proposta a ser submetida aos acionistas reflita, de maneira consistente, a melhor estrutura econômica, financeira e jurídica para a Companhia", detalhou.

Sem nova data

O documento reitera, ainda, que as tratativas relacionadas ao fortalecimento da estrutura de capital do banco "permanecem em curso, sendo conduzidas de forma técnica, responsável e alinhada às normas aplicáveis e às melhores práticas de mercado."

A notícia do Fato Relevante comunica ainda que não tem data para Assembleia Geral Extraordinária, e que, assim que houver definição, será informada. Assim como quaisquer desdobramentos que possam configurar ato ou fato relevante, nos termos da regulamentação vigente. E encerra reafirmando o compromisso do BRB "com a transparência, a governança corporativa e a adequada prestação de informações ao mercado."

O comunicado ao mercado é assinado por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, diretor executivo de Finanças e Controladoria e de Relações com Investidores; e Iure Cavalcante Oliveira, gerente de Relações com Investidores.