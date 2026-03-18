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PREVISÃO DO TEMPO

DF tem previsão de pancadas de chuva e alerta amarelo para esta quarta

Temperaturas variam entre 18°C e 28°C, com nebulosidade variável e possibilidade de chuva intensa nas próximas 24 horas

A previsão indica temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C - (crédito: Ed Alves/CB)
A previsão indica temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal deve enfrentar uma quarta-feira (18/3) de tempo instável, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C, com céu de nebulosidade variável e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

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De acordo com o meteorologista Dionísio Cabral, o cenário é típico de instabilidade, o que favorece a ocorrência de chuvas em diferentes pontos da região. O Inmet também emitiu aviso amarelo para chuvas intensas nas próximas 24 horas, o que indica risco potencial para ocorrências como alagamentos e descargas elétricas.

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Dados recentes apontam volumes de precipitação em áreas do DF, com registro de 8,2 mm no Paranoá, 5,8 mm em Águas Emendadas e 0,8 mm nas regiões do Gama e Ponte Alta. A tendência é de manutenção desse padrão ao longo do dia, com períodos de melhora intercalados por novas pancadas de chuva.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 18/03/2026 10:32
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