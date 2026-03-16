Força-tarefa atua após chuvas que destruíram asfalto em Ceilândia

Cerca de 20 trabalhadores, com apoio de máquinas e caminhões, atuam na retirada de detritos, limpeza de bocas de lobo e reparos emergenciais nas vias - (crédito: Divulgação/ Administração de Ceilândia)

Por Luiz Francisco*

Após o grande volume de chuva registrado na noite deste domingo (15), em Ceilândia, as equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) iniciaram, na manhã de hoje (16), uma força-tarefa para reparar os impactos causados pelo temporal no Condomínio Privê e Setor O.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A administração de Ceilândia reuniu as equipes do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), GDF Presente e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para realizar a retirada de restos de asfaltos e detritos trazidos pela enxurrada, limpeza de vias, desobstrução de bocas de lobo e remoção de sedimentos nas vias.

Foram cerca de 20 trabalhadores com apoio de tratores, caminhões e maquinário pesado para agilizar o serviço, além de intervenções emergenciais em buracos nas vias mais afetadas, com a ajuda de veículo para melhorar condições de tráfego até a execução definitiva dos reparos.

Cratera

Durante as vistorias, as equipes técnicas identificaram uma cratera no Setor O. A Defesa Civil do DF foi acionada para avaliação da ocorrência. Por questões de segurança, o local foi isolado para evitar a circulação de veículos e pedestres na área.

O acontecimento está relacionado a uma galeria de rede de águas. A Novacap foi acionada para executar as obras necessárias. As equipes seguem em monitoramento ao local e a orientação é que os motoristas e pedestres dobrem a atenção ao se deslocar pela região até a conclusão dos trabalhos.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado