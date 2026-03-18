STF acata pedido da PF e prorroga inquérito que investiga BRB-Master

Ministro André Mendonça prorroga prazo para a conclusão do inquérito que investiga negociações entre BRB e Banco Master - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O ministro André Mendonça, relator do inquérito nº 5026, que apura irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), acatou o pedido da Polícia Federal (PF) e prorrogou o prazo das investigações por mais 60 dias. Na última semana, o Correio antecipou a informação de que a Polícia Federal faria o pedido de prorrogação, especialmente, por conta da terceira fase da operação Compliance Zero. Nesta fase, foram encontradas mais provas e indícios de outros envolvidos no esquema que se tornou um dos maiores escândalos financeiros do país.

A princípio, o inquérito teria que ser finalizado em 16 de janeiro, mas o prazo já foi prorrogado por mais 60 dias, se encerrando na segunda-feira (16/3). A Operação Compliance Zero foi iniciada em novembro de 2025.

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Esse tipo de pedido acontece quando não há tempo hábil para que a polícia analise provas, realize perícias e outras atividades típicas da investigação dentro do prazo estabelecido. A primeira prorrogação foi autorizada pelo antigo relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli. A nova prorrogação agora precisa ser autorizada pelo novo relator, ministro André Mendonça. Um novo prazo dará aos investigadores mais 60 dias.