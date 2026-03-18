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"Serrinha e Centrad ficam", afirmou Ibaneis sobre PL do BRB

O governador desmentiu a possibilidade de que os dois imóveis seriam excluídos da lista de imóveis dados como garantia ao BRB

"Serrinha e Centrad ficam", afirmou Ibaneis sobre PL do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
"Serrinha e Centrad ficam", afirmou Ibaneis sobre PL do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou ao Correio que a Gleba A, situada na Serrinha do Paranoá, e o Centro Administrativo (Centrad), localizado em Taguatinga, não serão excluídos da Lei nº 7845/2026, que traz soluções para a reestruturação do Banco de Brasília (BRB). Os imóveis fazem parte de uma lista de nove empreendimentos que o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibilizou para servirem como garantia em caso de empréstimos ou na criação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), como uma forma de capitalizar o banco.

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Após a divulgação dos nove imóveis públicos que serviriam como garantia ao BRB, houve protestos por parte da oposição e também por parte de ambientalistas, especialmente com relação à Serrinha, que conta com diversas nascentes. 

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 18/03/2026 14:54
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