"Serrinha e Centrad ficam", afirmou Ibaneis sobre PL do BRB

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou ao Correio que a Gleba A, situada na Serrinha do Paranoá, e o Centro Administrativo (Centrad), localizado em Taguatinga, não serão excluídos da Lei nº 7845/2026, que traz soluções para a reestruturação do Banco de Brasília (BRB). Os imóveis fazem parte de uma lista de nove empreendimentos que o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibilizou para servirem como garantia em caso de empréstimos ou na criação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), como uma forma de capitalizar o banco.

Após a divulgação dos nove imóveis públicos que serviriam como garantia ao BRB, houve protestos por parte da oposição e também por parte de ambientalistas, especialmente com relação à Serrinha, que conta com diversas nascentes.

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