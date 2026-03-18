Candidatos aprovados para compor Conselho de Trânsito são anunciados

Os candidatos classificados em 1º e 2º lugares serão indicados para as funções de conselheiro titular e suplente, respectivamente - (crédito: | Foto: Divulgação/SSP-DF)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) divulgou, nesta quarta-feira (18/3), o resultado final do chamamento público destinado à seleção de profissionais das áreas de medicina, psicologia e meio ambiente para composição do Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife).

Os profissionais irão atuar no mandato 2026–2028. Os candidatos classificados em 1º e 2º lugares serão indicados para as funções de conselheiro titular e suplente, respectivamente. Os demais permanecerão em cadastro reserva pelo período de dois anos.

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Balanço

A conclusão do processo seletivo é uma das entregas do Contrandife do mandato 2024–2026, que também analisou 3.801 processos administrativos, sendo 1.605 provimentos (42,2%), 1.767 não provimentos (46,5%) e 429 não conhecidos (11,3%). Os dados evidenciam a atuação técnica, autônoma e imparcial do colegiado na revisão de decisões dos órgãos de trânsito, garantindo segurança jurídica e uniformidade interpretativa.



Os candidatos classificados em 1º e 2º lugares serão indicados para as funções de conselheiro titular e suplente, respectivamente | Foto: Divulgação/SSP-DF

“Encerramos o mandato 2024–2026 com resultados que muito nos orgulham. Foram mais de 3.800 processos analisados, o que demonstra o alto nível de atuação do colegiado na revisão qualificada dos atos administrativos dos órgãos de trânsito. Cada decisão tomada contribuiu para promover justiça administrativa, uniformidade interpretativa e maior segurança à população”, ressalta o presidente do Contrandife, Thiago Nascimento.

Um dos principais marcos do período foi a criação de quatro súmulas vinculantes, instituídas em 2025 por meio da Resolução nº 13/2025. As normas consolidam entendimentos sobre temas recorrentes. A medida trouxe maior previsibilidade ao sistema, reduziu divergências e ampliou a eficiência no julgamento de recursos, beneficiando tanto os órgãos executivos quanto os cidadãos.

O vice-presidente do conselho e coordenador do chamamento público, Arthur Magalhães, destacou os avanços institucionais alcançados. “Este Chamamento Público foi conduzido com absoluto zelo técnico, garantindo isonomia a todos os candidatos. O processo trouxe transparência, publicidade e segurança jurídica à escolha dos novos conselheiros, que agora chegam ao Contrandife com alto nível de qualificação”, conclui.

*Com informações da SSP-DF