Cuide-se+ leva serviços gratuitos ao Parque da Cidade neste sábado (21)

Neste sábado (21), das 9h às 13h, o Estacionamento 11 do Parque da Cidade será palco de mais uma edição do Cuide-se+, projeto itinerante promovido pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), em parceria com o Instituto Acolher. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e reúne serviços voltados ao bem-estar, autocuidado e fortalecimento comunitário.

Em alusão ao Mês da Mulher, a edição reforça a importância do cuidado integral e da valorização da saúde física e emocional, com uma programação pensada para acolher e promover a qualidade de vida. Durante o evento, o público terá acesso a uma programação diversificada que inclui acolhimento e escuta, atendimentos com psicólogos e nutricionistas, além de práticas integrativas como acupuntura, auriculoterapia, reiki, yoga, arteterapia, reflexologia, musicoterapia, aromaterapia, fitoterapia e técnicas de redução de estresse.

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Também serão oferecidos serviços de bem-estar e autocuidado, como massagem terapêutica e relaxante, massagem capilar, limpeza de pele, design de sobrancelhas e corte de cabelo.