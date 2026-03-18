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Cuide-se+ leva serviços gratuitos ao Parque da Cidade neste sábado (21)

Iniciativa promove acolhimento, cuidado e bem-estar, em alusão ao Mês da Mulher

Programação inclui reiki, yoga, arteterapia, reflexologia, musicoterapia e outras atividades ligadas ao bem-estar - (crédito: | Foto: Divulgação/Seac-DF)
Programação inclui reiki, yoga, arteterapia, reflexologia, musicoterapia e outras atividades ligadas ao bem-estar - (crédito: | Foto: Divulgação/Seac-DF)

Neste sábado (21), das 9h às 13h, o Estacionamento 11 do Parque da Cidade será palco de mais uma edição do Cuide-se+, projeto itinerante promovido pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), em parceria com o Instituto Acolher. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e reúne serviços voltados ao bem-estar, autocuidado e fortalecimento comunitário. 

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Em alusão ao Mês da Mulher, a edição reforça a importância do cuidado integral e da valorização da saúde física e emocional, com uma programação pensada para acolher e promover a qualidade de vida. Durante o evento, o público terá acesso a uma programação diversificada que inclui acolhimento e escuta, atendimentos com psicólogos e nutricionistas, além de práticas integrativas como acupuntura, auriculoterapia, reiki, yoga, arteterapia, reflexologia, musicoterapia, aromaterapia, fitoterapia e técnicas de redução de estresse.

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Também serão oferecidos serviços de bem-estar e autocuidado, como massagem terapêutica e relaxante, massagem capilar, limpeza de pele, design de sobrancelhas e corte de cabelo. 

O projeto também receberá a iniciativa Absorva o Bem, com a instalação de pontos solidários nos banheiros químicos do evento, disponibilizando itens de higiene menstrual de forma gratuita. 

“Realizar o Cuide-se+ em alusão ao Mês da Mulher é uma forma de reafirmar a importância do cuidado, da escuta e da valorização das mulheres em todos os espaços. A Seac trabalha para promover ações que fortaleçam a autonomia, o bem-estar e a dignidade, garantindo que cada mulher se sinta acolhida e respeitada”, destaca a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 19:39
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