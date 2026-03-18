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Operação cumpre 24 mandados de prisão no DF

As forças de segurança realizaram uma operação conjunta para prender suspeitos ligados a crimes violentos. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça

Forças de segurança do DF realizam operação conjunta para capturar suspeitos ligados a crimes violentos - (crédito: Material cedido ao Correio)
Forças de segurança do DF realizam operação conjunta para capturar suspeitos ligados a crimes violentos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma operação integrada das forças de segurança resultou no cumprimento de 24 mandados de prisão em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, nesta quarta-feira (18/3). A ação contou com a participação da Polícia Federal e polícias Militar, Civil e Penal do Distrito Federal.

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A iniciativa teve como foco a localização e captura de pessoas investigadas ou condenadas por crimes violentos, entre eles homicídio, roubo e estupro.

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Um dos alvos, condenado por tráfico de drogas, acabou preso em flagrante após os agentes encontrarem entorpecentes e munições em posse do suspeito.

A operação também levou à prisão de um homem em Maceió (AL), localizado a partir do compartilhamento de informações entre as equipes de segurança.

  • Forças de segurança do DF realizam operação conjunta para capturar suspeitos ligados a crimes violentos
    Forças de segurança do DF realizam operação conjunta para capturar suspeitos ligados a crimes violentos Material cedido ao Correio
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    Forças de segurança do DF realizam operação conjunta para capturar suspeitos ligados a crimes violentos Material cedido ao Correio

Segundo as autoridades, a ação foi possível graças à troca de dados de inteligência e à atuação integrada entre os órgãos de segurança pública.

Só neste ano, o grupo responsável pelas capturas na Superintendência Regional da PF no Distrito Federal realizou 480 prisões de foragidos.

Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 18/03/2026 17:56 / atualizado em 18/03/2026 18:39
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