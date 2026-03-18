PF mira facções e cumpre 112 mandados de prisão em 15 estados

Operação Força Integrada mobiliza FICCOs em todo o país contra o crime organizado - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) deflagraram, nesta quarta-feira (18/3), a Operação Força Integrada. A ação está sendo realizada em 15 estados e visa o combate ao tráfico de drogas e de armas, à atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Estão sendo cumpridos 181 mandados de busca e apreensão e 112 mandados de prisão nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

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Criadas com base no conceito de força-tarefa, as FICCOs têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre instituições de Segurança Pública. Participam da iniciativa polícias civis, militares e penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal e secretarias de segurança pública estaduais, em atuação conjunta e coordenada pela Polícia Federal.

Em São Paulo, a operação é contra uma organização criminosa com vínculos ao Comando Vermelho (CV), envolvida com tráfico de drogas e crimes violentos associados à disputa territorial no interior paulista. Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão temporária, além do sequestro e bloqueio de mais de 100 contas bancárias, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões.