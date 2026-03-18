Acidente entre carro e motocicleta deixa ferido no Setor Bancário Sul

Por Luiz Francisco*
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Nesta tarde desta quarta-feira (18/3), houve uma colisão entre um carro e uma moto no Setor Bancário Sul (SBS), no estacionamento da quadra 1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a vítima no acidente.
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No local, os militares encontraram uma motocicleta e um veículo, onde a condutora do veículo foi atendida pelos socorristas. Segundo a CBMDF, a vítima estava consciente e orientada, mas foi encaminhada para um hospital de referência por apresentar algumas escoriações pelo corpo. O motorista do carro não necessitou de atendimento médico.
Para que os bombeiros prestassem socorro com segurança, a via foi interditada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há informações de como ocorreu o acidente.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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