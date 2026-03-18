Secretaria da Mulher abre vagas para cursos de empreendedorismo feminino

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com a Ação Social Renascer, oferece 120 vagas para os cursos de marketing digital, tranças afro, design de sobrancelhas e artesanato - (crédito: Divulgação/SMDF)

Por Luiz Francisco*—A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com a Ação Social Renascer, oferece 120 vagas para os cursos de marketing digital, tranças afro, design de sobrancelhas e artesanato. A iniciativa ocorre nos Centros de Referência da Mulher Brasileira, com inscrições gratuitas e abertas até domingo (22/3).

Os cursos têm como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda, inserção no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo feminino. Além da qualificação técnica, as participantes também recebem orientações voltadas ao fortalecimento da autoestima e do bem-estar. O projeto incentiva as alunas por meio de lanche gratuito e monitoria para filhos das aprendizes a partir de três anos durante o horário das aulas.

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Os cursos de marketing digital e penteados afro estão disponíveis no período da manhã, das 8h às 12h. Já no turno vespertino, das 13h às 17h, as interessadas podem escolher por artesanato ou design de sobrancelhas.

As inscrições podem ser feitas por meio de um link de formulário, no qual há mais informações sobre a iniciativa. As aulas têm início na próxima segunda-feira (23/3) e, ao final do ciclo, as participantes receberão certificado.