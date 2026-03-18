InícioCidades DF
Saúde

Justiça determina que SUS forneça fertilização in vitro a paciente

Após ação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), o tratamento deve ser ofertado em até 40 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio na rede privada

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) assegurou, por meio de decisão judicial, o direito de uma mulher de 38 anos ao tratamento de fertilização in vitro - (crédito: Divulgação/DPDF)
A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) assegurou, por meio de decisão judicial, o direito de uma mulher de 38 anos ao tratamento de fertilização in vitro - (crédito: Divulgação/DPDF)

Por Luiz Francisco*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A Justiça determinou que o Sistema Único de Saúde (SUS) forneça o tratamento de fertilização in vitro a uma mulher de 38 anos após uma ação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). A paciente teve o serviço interrompido por falta de sêmen no banco de esperma disponível do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A mulher é diagnosticada com infertilidade primária e baixa reserva ovariana e, pelos relatórios clínicos, havia o risco de a paciente perder a "janela reprodutiva" por conta da idade e das condições de saúde associadas, como suspeita de obstrução tubária. 

Mesmo seguindo os critérios para a realização do tratamento, ela teve o procedimento suspenso. A unidade hospitalar pública informou que todos os serviços que dependem de doação de sêmen estavam suspensos, sem previsão de regularização.

Diante desse cenário, a Defensoria estabeleceu que o tratamento seja fornecido em até 40 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio na rede privada.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 18:12 / atualizado em 18/03/2026 18:13
SIGA
x