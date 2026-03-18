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Contrandife faz chamamento de conselheiros titulares e suplentes

Os candidatos selecionados integrarão o conselho nas áreas de medicina, psicologia e meio ambiente de 2026 a 2028

Contrandife faz chamamento de conselheiros titulares e suplentes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Contrandife faz chamamento de conselheiros titulares e suplentes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (18/3), o resultado do chamamento público de profissionais de medicina, psicologia e meio ambiente que integrarão o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife). Os candidatos selecionados para os cargos de conselheiros titulares e suplentes irão atuar no mandato de 2026 a 2028.

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Responsável por normatizar as infrações de trânsito no DF, o Contrandife também julga em segunda instância recursos contra decisões de órgãos distritais. Além da conclusão do processo seletivo, o mandato de 2024-2026 também foi responsável por analisar 3.801 processos administrativos, sendo, entre eles, 1.605 recursos providos (42,2%), 1.767 não providos (46,5%) e 429 não conhecidos (11,3%).

Confira abaixo o resultado do chamamento público:

Medicina:

  • Conselheiro titular – Alexandre Ramos Caiado Filho

  • Conselheiro suplente – Suellen Keyze Almeida Lima

Psicologia

  • Conselheiro titular – Joana Priscila Silva Nunes de Carvalho

  • Conselheiro suplente – Fabiana Nunes Cristofari

  • Cadastro reserva – Lucileide Maria Cardoso Costa

Meio Ambiente

  • Conselheiro titular – Joesley Dourado Bastos

  • Conselheiro suplente – Neder Lopes Abou Ibrahim

  • Cadastro reserva – Artur Dias de Oliveira Conceição Silva

Os candidatos selecionados em 3ª posição ficarão dois anos no cadastro.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 19:24
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