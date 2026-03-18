Contrandife faz chamamento de conselheiros titulares e suplentes

Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (18/3), o resultado do chamamento público de profissionais de medicina, psicologia e meio ambiente que integrarão o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife). Os candidatos selecionados para os cargos de conselheiros titulares e suplentes irão atuar no mandato de 2026 a 2028.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Motociclista fica ferido após colisão contra um carro em São Sebastião
- Acidente entre carro e motocicleta deixa ferido no Setor Bancário Sul
Responsável por normatizar as infrações de trânsito no DF, o Contrandife também julga em segunda instância recursos contra decisões de órgãos distritais. Além da conclusão do processo seletivo, o mandato de 2024-2026 também foi responsável por analisar 3.801 processos administrativos, sendo, entre eles, 1.605 recursos providos (42,2%), 1.767 não providos (46,5%) e 429 não conhecidos (11,3%).
Confira abaixo o resultado do chamamento público:
Medicina:
-
Conselheiro titular – Alexandre Ramos Caiado Filho
-
Conselheiro suplente – Suellen Keyze Almeida Lima
Psicologia
-
Conselheiro titular – Joana Priscila Silva Nunes de Carvalho
-
Conselheiro suplente – Fabiana Nunes Cristofari
-
Cadastro reserva – Lucileide Maria Cardoso Costa
Meio Ambiente
-
Conselheiro titular – Joesley Dourado Bastos
-
Conselheiro suplente – Neder Lopes Abou Ibrahim
-
Cadastro reserva – Artur Dias de Oliveira Conceição Silva
Os candidatos selecionados em 3ª posição ficarão dois anos no cadastro.
Saiba Mais
- Cidades DF Motociclista fica ferido após colisão contra um carro em São Sebastião
- Cidades DF Oposição entra com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei do BRB
- Cidades DF Justiça determina que SUS forneça fertilização in vitro a paciente
- Cidades DF Operação cumpre 24 mandados de prisão no DF
- Cidades DF Acidente entre carro e motocicleta deixa ferido no Setor Bancário Sul