Contrandife faz chamamento de conselheiros titulares e suplentes

Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (18/3), o resultado do chamamento público de profissionais de medicina, psicologia e meio ambiente que integrarão o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife). Os candidatos selecionados para os cargos de conselheiros titulares e suplentes irão atuar no mandato de 2026 a 2028.

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Responsável por normatizar as infrações de trânsito no DF, o Contrandife também julga em segunda instância recursos contra decisões de órgãos distritais. Além da conclusão do processo seletivo, o mandato de 2024-2026 também foi responsável por analisar 3.801 processos administrativos, sendo, entre eles, 1.605 recursos providos (42,2%), 1.767 não providos (46,5%) e 429 não conhecidos (11,3%).

Confira abaixo o resultado do chamamento público:

Medicina:

Conselheiro titular – Alexandre Ramos Caiado Filho

Conselheiro suplente – Suellen Keyze Almeida Lima

Psicologia

Conselheiro titular – Joana Priscila Silva Nunes de Carvalho

Conselheiro suplente – Fabiana Nunes Cristofari

Cadastro reserva – Lucileide Maria Cardoso Costa

Meio Ambiente

Conselheiro titular – Joesley Dourado Bastos

Conselheiro suplente – Neder Lopes Abou Ibrahim

Cadastro reserva – Artur Dias de Oliveira Conceição Silva

Os candidatos selecionados em 3ª posição ficarão dois anos no cadastro.