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CRIME

Procurado por estupro, preso tenta fugir e se joga de 3° andar no DF

Acusado ainda tentou correr, mas foi imobilizado e preso. Luís Fernando Viturino era procurado por estupro, cárcere privado e lesão corporal

Procurado por estupro, preso tenta fugir da Polícia Penal e se joga do 3° andar - (crédito: Divulgação / PCDF)
Procurado por estupro, preso tenta fugir da Polícia Penal e se joga do 3° andar - (crédito: Divulgação / PCDF)

Policiais penais prenderam, na manhã desta quinta-feira (19/3), Luís Fernando Viturino Guedes, investigado por estupro, cárcere privado e lesão corporal contra a ex-namorada. Durante a abordagem, Luís tentou fugir de um apartamento no Paranoá e se jogou do terceiro andar de um prédio.

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Luís teve a prisão preventiva decretada em 20 de fevereiro. Segundo as investigações da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), o crime ocorreu em 31 de janeiro. O suspeito cumpria pena em regime domiciliar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e estava em saída quinzenal.

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Durante o benefício, foi ao trabalho da ex-namorada e a levou até em casa. A mulher foi mantida em cárcere privado e agredida. Ainda de acordo com a polícia, o agressor a estuprou mediante grave ameaça. Desde então, o homem estava foragido do sistema prisional.

Nesta manhã, equipes especializadas da Polícia Penal recapturaram o agressor em um apartamento do Paranoá. Em fuga, ele pulou da janela do terceiro andar do apartamento e tentou correr, mas foi imobilizado. O preso sofreu fraturas e foi encaminhado ao hospital.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/03/2026 09:43
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