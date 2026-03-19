Procurado por estupro, preso tenta fugir e se joga de 3° andar no DF

Procurado por estupro, preso tenta fugir da Polícia Penal e se joga do 3° andar - (crédito: Divulgação / PCDF)

Policiais penais prenderam, na manhã desta quinta-feira (19/3), Luís Fernando Viturino Guedes, investigado por estupro, cárcere privado e lesão corporal contra a ex-namorada. Durante a abordagem, Luís tentou fugir de um apartamento no Paranoá e se jogou do terceiro andar de um prédio.

Luís teve a prisão preventiva decretada em 20 de fevereiro. Segundo as investigações da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), o crime ocorreu em 31 de janeiro. O suspeito cumpria pena em regime domiciliar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e estava em saída quinzenal.

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Durante o benefício, foi ao trabalho da ex-namorada e a levou até em casa. A mulher foi mantida em cárcere privado e agredida. Ainda de acordo com a polícia, o agressor a estuprou mediante grave ameaça. Desde então, o homem estava foragido do sistema prisional.

Nesta manhã, equipes especializadas da Polícia Penal recapturaram o agressor em um apartamento do Paranoá. Em fuga, ele pulou da janela do terceiro andar do apartamento e tentou correr, mas foi imobilizado. O preso sofreu fraturas e foi encaminhado ao hospital.