Mulher fica em estado grave após ser atropelada na Asa Sul

Mulher vítima de atropelamento foi encaminhada ao hospital com suspeita de traumatismo cranioencefálico - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher, ainda não identificada, ficou em estado grave após ser atropelada por uma Kombi branca na SQS 309, ao lado do Supermercado Pão de Açúcar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima e outra mulher, que sofreu apenas ferimentos superficiais, estavam caídas ao solo quando o socorro chegou. O condutor do veículo envolvido permaneceu no local do sinistro.

Durante os protocolos de atendimento pré-hospitalar, as equipes constataram que uma das vítimas apresentava traumatismo cranioencefálico e sinais de hemorragia, necessitando de transporte imediato para uma unidade hospitalar. O sinistro de trânsito ocorreu na noite dessa quarta-feira (18/3) e mobilizou três viaturas de socorro.

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A outra mulher atropelada apresentava escoriações, sendo transportada consciente, orientada e estável para um hospital de referência. Durante a atuação das equipes de emergência, a via precisou ser parcialmente interditada, a fim de garantir a segurança dos socorristas, das vítimas e dos demais usuários. A Polícia Militar do DF (PMDF) permaneceu no local com o condutor do veículo envolvido, que não sofreu ferimentos.