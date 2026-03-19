Ré por matar filho de 1 ano em Planaltina é condenada a 30 anos de prisão

Lucimara de Sousa Barbosa, ré por assassinar o próprio filho de 1 ano e 9 meses, foi condenada a 30 anos de prisão em regime fechado. O júri começou às 13h, no Fórum de Planaltina, e terminou na madrugada desta quinta-feira (19/3). O crime ocorreu em 20 de janeiro de 2024, em Planaltina.

Lucimara foi presa 11 dias após a morte do filho, depois que laudos periciais indicaram a presença de lesões externas e internas no corpo de Henry Sousa de Oliveira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mulher foi condenada a 30 anos de prisão (foto: Reprodução)

Em depoimento inicial, a mãe disse que o filho havia sofrido apenas uma queda da cama havia poucos dias e, por isso, o menino estaria com um hematoma no lado esquerdo da cabeça. Relatou, ainda, outras quedas sofridas por Henry enquanto caminhava ou corria.

Ainda de acordo com a mulher, na manhã de 20 de janeiro, dia da morte, foi trocar a fralda do filho e percebeu que ele estava frio. Mas o laudo cadavérico constatou que a causa da morte foi por traumatismo craniano por ação contundente.

O documento revelou ainda que o bebê apresentava equimoses em várias partes do corpo, escoriação e diversos hematomas internos e hemorragia em locais distintos, bem como cicatrizes no abdômen e na coxa, o que indica morte violenta.