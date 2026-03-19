InícioCidades DF
operação nacional

Maior operação do país contra o golpe do falso advogado cumpre 41 mandados

Investigação em 11 estados revela como criminosos acessavam processos reais para enganar vítimas. Catorze pessoas já foram presas em ação conjunta com a polícia paulista

Operação da PCDF é considerada uma das maiores do país - (crédito: Divulgação/PCDF)
Operação da PCDF é considerada uma das maiores do país - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19/3), a operação Falso Advogado. Considerada a maior ação já realizada no Brasil contra este tipo de modalidade criminosa, a ofensiva visa desarticular uma organização especializada em obter ilegalmente credenciais de advogados para acessar processos judiciais eletrônicos e enganar as partes envolvidas. Ao todo, foram expedidos 45 mandados judiciais, sendo 20 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão, cumpridos na capital paulista e em Praia Grande (SP).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Até o momento, 41 mandados já foram cumpridos, resultando na prisão de 14 integrantes. A Justiça também deferiu o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e imóveis dos investigados para garantir o ressarcimento das vítimas e a descapitalização da organização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cerca de 70 policiais da PCDF, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, mobilizaram-se para asfixiar a estrutura do grupo que, além do DF, atuava em mais dez unidades da federação: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Acre, Alagoas, Ceará e Roraima.

  • Até o momento, 14 suspeitos foram presos pelo golpe do falso advogado
    Até o momento, 14 suspeitos foram presos pelo golpe do falso advogado Divulgação/PCDF
  • Até o momento, 14 suspeitos foram presos pelo golpe do falso advogado
    Até o momento, 14 suspeitos foram presos pelo golpe do falso advogado Divulgação/PCDF

Como o esquema funcionava 

A organização funcionava com uma divisão sofisticada de tarefas, na qual, após a obtenção ilegal de credenciais de advogados, os criminosos conseguiam acessar diversos processos judiciais eletrônicos, obtendo todos os dados, não apenas do processo, como também das partes envolvidas.

Apresentando-se como advogados das partes, os criminosos, então, solicitavam valores (taxas e impostos) das vítimas com a história fantasia de que estes seriam essenciais para a conclusão do processo judicial. "Por meio da análise de vestígios cibernéticos e financeiros, foi possível chegar à delimitação e identificação dos núcleos de atuação dentro desta organização criminosa", explica o delegado João Gulherme Carvalho, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). 

Segundo a PCDF, os criminosos induziam as pessoas ao erro ao apresentarem informações reais de seus processos, o que gerava uma falsa sensação de confiabilidade. Os detidos responderão por estelionato qualificado por meio eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem somar 26 anos de reclusão.

Cuidados

O delegado João Guilherme alerta para os cuidados que visam evitar a efetivação do golpe. "Se receber um contato, via telefone ou aplicativo em rede social, solicitando valores em decorrência de processos judiciais, desconfie. Verifique se quem está naquela comunicação é o seu advogado. Recomenda-se que você desligue ou encerre a conversa. Entre em contato com o seu advogado ou vá ao escritório dele antes de transferir qualquer valor", recomenda. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 19/03/2026 10:10
SIGA
x