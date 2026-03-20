Semana termina com 960 vagas de emprego nas agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal encerra a semana com 960 oportunidades de emprego disponíveis nesta sexta-feira (20/3). Os maiores salários chegam a R$ 3,5 mil, com destaque para uma vaga de gerente de loja e supermercado, no Guará.

Também há oportunidades com remuneração de R$ 3 mil para coordenador de eventos, no Park Way, e três vagas para atendente de mesa, no Areal, estas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

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As demais vagas oferecem salários a partir de R$ 1.621 e estão distribuídas por diversas regiões administrativas. Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, há boas oportunidades: são 200 vagas para vendedor interno, 90 para repositor de mercadorias, 65 para operador de caixa, 54 para auxiliar de limpeza e 50 para ajudante de açougueiro.

Também há 40 vagas para atendente de padaria, 45 para açougueiro e outras 95 para funções como auxiliar de padeiro, confeiteiro e sushiman.

Todos os cargos contam com benefícios. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia seja de interesse, o cadastro permanece ativo no sistema, que realiza o cruzamento de dados entre o perfil do candidato e as demandas das empresas.