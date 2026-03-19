Aos 91 anos, Juca de Oliveira é internado em estado delicado

Aos 91 anos, Juca de Oliveira é internado na UTI em estado delicado após complicações de saúde - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O ator Juca de Oliveira, de 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com pneumonia associada a um problema cardiológico. A internação ocorreu na última sexta-feira, 13 de março de 2026, e, segundo a família, o estado de saúde do artista é considerado delicado.

O quadro exige atenção especial por conta da idade avançada e das condições clínicas envolvidas. Em comunicado, familiares destacaram que, apesar de o ator ter comemorado o aniversário de 91 anos na segunda-feira, 17 de março, ele segue sob observação intensiva da equipe médica.

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"O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiológica", diz o comunicado.

Com uma carreira que ultrapassa seis décadas, Juca de Oliveira é um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. Na televisão, ficou marcado por personagens icônicos, como o cientista Dr. Albieri na novela O Clone, exibida em 2001, além de trabalhos em produções como Avenida Brasil e Flor do Caribe.

Antes do sucesso na TV, o artista construiu uma trajetória sólida no teatro, onde também atuou como autor e diretor. Ao longo dos anos, se destacou pela versatilidade, transitando entre papéis dramáticos e personagens mais densos, muitas vezes ligados a conflitos morais e psicológicos.

Além da atuação, Juca também tem reconhecimento no meio intelectual. Ele ocupa uma cadeira na Academia Paulista de Letras desde 2013, consolidando sua contribuição não apenas para as artes cênicas, mas também para a cultura e a literatura.