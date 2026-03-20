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Justiça mantém lei de socorro ao BRB

A lei chegou a ser suspensa por liminar da 2ª Vara de Fazenda Pública, mas voltou a valer após decisão da Justiça

Justiça mantém lei de socorro ao BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasília)
Justiça mantém lei de socorro ao BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasília)

O desembargador Arquibaldo Carneiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou a validade da Lei nº 7545/2026, que traz soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Mila Ferreira e Adriana Bernardes
postado em 20/03/2026 11:18 / atualizado em 20/03/2026 11:20
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