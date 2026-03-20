Justiça mantém lei de socorro ao BRB

O desembargador Arquibaldo Carneiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou a validade da Lei nº 7545/2026, que traz soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB).

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