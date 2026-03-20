Cabeleireiro é preso por vender canetas emagrecedoras do Paraguai

Um cabeleireiro foi preso em uma operação da Polícia Civil (PCDF) por comercializar canetas emagrecedoras falsificadas, derivadas do Paraguai. O homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (20/3), quando fazia a entrega dos medicamentos a um comprador. Com ele, foram encontradas 14 ampolas da tirzepatida, conhecida pelo nome comercial Mounjaro.

Durante as investigações, os agentes constataram que o suspeito, que tem um salão de beleza no Paranoá, passou a usar o medicamento e, posteriormente, a divulgar e a demonstrar eficácia nos resultados. Aproveitando-se de sua profissão, ele passou a oferecer o medicamento aos clientes no salão, além de anunciá-lo nas redes sociais, vendendo cada ampola por R$ 500.

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Os investigadores apuraram ainda que o autor pretendia voltar ao Paraguai com o objetivo de comprar mais ampolas para continuar a comercialização.

A ação, intermediada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia (Paranoá), ainda realizou buscas no salão de beleza do investigado, onde encontraram embalagens térmicas de isopor usadas para armazenar e transportar o medicamento, além das seringas destinadas à aplicação.

O homem foi preso por crimes contra a saúde pública relacionados à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos terapêuticos ou medicinais e foi levado à Divisão de Controle e Custódia de Presos da PCDF.