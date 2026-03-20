Motociclista morre em colisão na BR-070; é o 2º caso em menos de 24 horas

Mais um motociclista morreu no trânsito do Distrito Federal. Desta vez, na BR-070, próximo à passarela do Privê, em Ceilândia. É o segundo caso em menos de 24 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), houve uma colisão entre um VW Up de cor cinza e uma motocicleta Honda de cor vermelha. Apesar do socorro, o homem, cuja identidade ainda não foi revelada, apresentava ferimentos graves e teve o óbito declarado no local do sinistro.

O condutor do veículo sofreu apenas escoriações e recusou transporte ao hospital. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficaram responsáveis pelo local do sinistro, ocorrido na noite dessa quinta-feira (19/3). Também nesta quinta-feira (19/3), pela manhã, outro motociclista morreu após colisão contra um caminhão na BR-020, acima do Posto Alfama, sentido Brasília.

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Motociclista morreu na BR-070, em Ceilândia (foto: Divulgação/CBMDF)

No local, as equipes de socorro encontraram o condutor da moto caído ao chão. Após os socorristas avaliarem a vítima, os militares constataram lesões graves incompatíveis com a vida e sem sinais vitais detectados. Em ambos os casos, a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para investigar a dinâmica dos sinistros.