Homem é preso após tentar sacar R$ 1,4 milhão do FGTS em nome de outra pessoa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem acusado de usar documento falso em nome de terceiro para sacar R$ 1,4 milhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Sudoeste, foi preso nesta sexta-feira (20/3) por agentes da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Por conta da ação rápida dos policiais, o crime não foi consumado.

O autor já responde por outros crimes, incluindo roubo majorado pelo concurso de pessoas — quando duas ou mais pessoas se unem para cometer o crime de roubo — e uso de arma de fogo, além de estelionato na modalidade de fraude eletrônica.

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Com a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Posteriormente, será submetido à audiência de custódia, onde a Autoridade Judicial irá avaliar a legalidade da prisão e eventual conversão em prisão preventiva.