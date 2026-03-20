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PRISÃO

Homem é preso após tentar sacar R$1,4 milhão do FGTS em nome de outra pessoa

A tentativa de saque foi feita em uma agência da Caixa Econômica Federal no Sudoeste. O homem, que já responde por outros crimes contra o patrimônio, foi levado à 3ª Delegacia

Homem é preso após tentar sacar R$ 1,4 milhão do FGTS em nome de outra pessoa - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem é preso após tentar sacar R$ 1,4 milhão do FGTS em nome de outra pessoa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem acusado de usar documento falso em nome de terceiro para sacar R$ 1,4 milhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Sudoeste, foi preso nesta sexta-feira (20/3) por agentes da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Por conta da ação rápida dos policiais, o crime não foi consumado.

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O autor já responde por outros crimes, incluindo roubo majorado pelo concurso de pessoas — quando duas ou mais pessoas se unem para cometer o crime de roubo — e uso de arma de fogo, além de estelionato na modalidade de fraude eletrônica. 

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Com a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Posteriormente, será submetido à audiência de custódia, onde a Autoridade Judicial irá avaliar a legalidade da prisão e eventual conversão em prisão preventiva.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

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Por Ana Carolina Alves
postado em 20/03/2026 15:36 / atualizado em 20/03/2026 15:37
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