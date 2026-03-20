Obituário: 45 funerais nesta sexta-feira (20/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (20/3):
Campo da Esperança
- Antônio Francimar Sales de Oliveira, 56 anos
- Donizete Rodrigues Brandão, 61 anos
- Francisca Severino Sales, 84 anos
- Francisco Soares da Silva, 70 anos
- Ioanna Helena Sevillis, 71 anos
- Iran Maia Júnior, 82 anos
- José Hamilton de Sousa, 70 anos
- Luiz Antônio Costa, 71 anos
- Márcia Regina Gomes Brandão, 63 anos
- Márcia Sayuri Esaki Pereira, 33 anos
- Maria Barbosa de Barcelos, 85 anos
- Maria do Desterro Cavalcante, 79 anos
- Marly Piccinini de Sousa, 90 anos
- Miralva Pereira de Andrade Buono, 86 anos
Taguatinga
- Abdias dos Anjos, 82 anos
- Antônio Pereira Filho, 94 anos
- Aparecida Teresa de Faria, 72 anos
- Geraldo Antônio Ponce, 63 anos
- Gilson Miranda de Sousa, 46 anos
- Havila Nicolly Ferreira de Jesus, menos de 1 ano
- José Carlos Nascimento Souza, 74 anos
- Josemar Cavalcante de Albuquerque, 89 anos
- Josué Nunes de Sousa, 24 anos
- Luiz Rosa dos Santos, 86 anos
- Maria Alves Ribeiro, 81 anos
- Marino Martins dos Santos, 78 anos
- Miguel Bento de Maria, 75 anos
- Olanilde de Jesus Cardoso Lopes, 53 anos
- Renault Campos Lima, 75 anos
- Rita de Cássia Silva, 63 anos
- Terezinha Maria Patriota, 90 anos
- Wellyngton Ramalho Leite, 55 anos
Gama
- Edilson Moreira dos Santos, 58 anos
- Joel Marques de Souza, 54 anos
- Luiz Eduardo Alves Lima, 30 anos
- Paulo da Silva Júnior, 45 anos
Planaltina
- Carlos Eduardo Machado Lopes, 43 anos
- Joaquim Rodrigues Pires, 84 anos
Brazlândia
- Vilmar Magalhães dos Santos, 70 anos
Sobradinho
- Rosalino Alves Batista, 89 anos
Jardim Metropolitano
- Elizabete Luiz da Silveira Silbernagel, 92 anos
- Irene Gomes de Paulo, 88 anos (cremação)
- Minervina Marques da Silva, 95 anos (cremação)
- Plácida Borges, 87 anos
- Senhorinha Pereira da Silva, 75 anos
postado em 20/03/2026 18:25