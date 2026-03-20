Obituário: 45 funerais nesta sexta-feira (20/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 20 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (20/3):

Campo da Esperança

  • Antônio Francimar Sales de Oliveira, 56 anos
  • Donizete Rodrigues Brandão, 61 anos
  • Francisca Severino Sales, 84 anos
  • Francisco Soares da Silva, 70 anos
  • Ioanna Helena Sevillis, 71 anos
  • Iran Maia Júnior, 82 anos
  • José Hamilton de Sousa, 70 anos
  • Luiz Antônio Costa, 71 anos
  • Márcia Regina Gomes Brandão, 63 anos
  • Márcia Sayuri Esaki Pereira, 33 anos
  • Maria Barbosa de Barcelos, 85 anos
  • Maria do Desterro Cavalcante, 79 anos
  • Marly Piccinini de Sousa, 90 anos
  • Miralva Pereira de Andrade Buono, 86 anos

Taguatinga

  • Abdias dos Anjos, 82 anos
  • Antônio Pereira Filho, 94 anos
  • Aparecida Teresa de Faria, 72 anos
  • Geraldo Antônio Ponce, 63 anos
  • Gilson Miranda de Sousa, 46 anos
  • Havila Nicolly Ferreira de Jesus, menos de 1 ano
  • José Carlos Nascimento Souza, 74 anos
  • Josemar Cavalcante de Albuquerque, 89 anos
  • Josué Nunes de Sousa, 24 anos
  • Luiz Rosa dos Santos, 86 anos
  • Maria Alves Ribeiro, 81 anos
  • Marino Martins dos Santos, 78 anos
  • Miguel Bento de Maria, 75 anos
  • Olanilde de Jesus Cardoso Lopes, 53 anos
  • Renault Campos Lima, 75 anos
  • Rita de Cássia Silva, 63 anos
  • Terezinha Maria Patriota, 90 anos
  • Wellyngton Ramalho Leite, 55 anos


Gama

  • Edilson Moreira dos Santos, 58 anos
  • Joel Marques de Souza, 54 anos
  • Luiz Eduardo Alves Lima, 30 anos
  • Paulo da Silva Júnior, 45 anos

Planaltina

  • Carlos Eduardo Machado Lopes, 43 anos
  • Joaquim Rodrigues Pires, 84 anos

Brazlândia

  • Vilmar Magalhães dos Santos, 70 anos

Sobradinho

  • Rosalino Alves Batista, 89 anos

Jardim Metropolitano

  • Elizabete Luiz da Silveira Silbernagel, 92 anos
  • Irene Gomes de Paulo, 88 anos (cremação)
  • Minervina Marques da Silva, 95 anos (cremação)
  • Plácida Borges, 87 anos
  • Senhorinha Pereira da Silva, 75 anos

Por Correio Braziliense
postado em 20/03/2026 18:25
