Ibama libera pesca e captura do pirarucu no Lago Paranoá

A pesca esportiva também pode ser fomentada, desde que o pirarucu não seja devolvido ao Lago Paranoá - (crédito: Ed Alves/CB )

Por Luiz Francisco*

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a pesca, captura e abate do pirarucu no Distrito Federal. A medida foi aprovada nesta quinta-feira (19), após o animal — considerado uma espécie exótica invasora — ser detectado fora do seu habitat natural.

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A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e vale para diversas regiões hidrográficas das quais o pirarucu não faz parte. A Bacia do Paranoá, onde está o Lago Paranoá, é uma delas. Segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o peixe precisa ser abatido, pois afeta a biodiversidade, a economia e a saúde humana.

Além de a pesca e o abate do animal estarem liberados, os produtos das espécimes de pirarucu podem ser comercializados dentro do estado de origem da captura, mas apenas para fins de controle populacional. O animal à venda fora do estado de captura pode ser apreendido pelas autoridades responsáveis.

Serão incentivadas, ainda, campanhas de educação ambiental para esclarecer à população os riscos do peixe à fauna. A pesca esportiva também pode ser fomentada, desde que o pirarucu não seja devolvido ao Lago Paranoá.