Correio promove debate sobre violência doméstica nesta terça; veja como participar

O Correio Braziliense promove na próxima terça-feira mais um debate sobre violência contra a mulher — este é o terceiro realizado neste ano sobre o tema. O CB Debate — O Brasil pelas mulheres: formação para uma cultura de proteção ocorrerá no auditório do jornal, às 8h30, e tem inscrição gratuita.

O debate contará com a presença de autoridades e especialistas para discutir como a educação e a conscientização podem construir uma rede de amparo sólida e duradoura. Entre as temáticas estão o ciclo da violência contra a mulher, padrões culturais, desigualdades históricas e silêncios sociais. Entender que o enfrentamento real começa nos espaços de formação humana é o primeiro passo para uma mudança efetiva na sociedade.

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O evento será um espaço de diálogo e reflexão sobre o papel da formação humana e das instituições na construção de ambientes mais seguros e igualitários, abordando estratégias de prevenção, políticas públicas, práticas educativas e iniciativas que contribuam para uma cultura de respeito e proteção às mulheres.

A iniciativa reafirma o compromisso do Correio com temas que impactam diretamente a sociedade, ampliando a visibilidade sobre a importância da educação e da mobilização coletiva para promover mudanças culturais e fortalecer a proteção e os direitos das mulheres no Brasil.

Convidadas

Estão confirmadas as presenças da vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF, Isabelle de Sousa Duarte; da advogada Nildete Santana, da Diretoria da Mulher da OAB/DF; da desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Jaceguara Dantas da Silva; da advogada e assessora de ministra no Superior Tribunal de Justiça (STJ) Cristina Tubino; da professora de antropologia e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; e Katharine Bernardes Costa Ribeiro, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no DF (Sinepe).

"O debate que o Correio Braziliense está realizando é de fundamental importância, pois é necessário que a discussão sobre a violência contra a mulher reverbere com a urgência que o tema requer. Mulheres estão sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres, o que é inaceitável e exige um agir coletivo. A imprensa tem papel extremamente importante pelo seu alcance e ao promover este debate, o Correio cumpre e fomenta a responsabilidade social para alcançarmos o objetivo de debelar esta epidemia que é a violência contra a mulher, que compromete o processo civilizatório", disse a a desembargadora Jaceguara.

O penúltimo CB Debate sobre o tema ocorreu em 26 de fevereiro e contou com dois painéis. No primeiro, as convidadas falaram sobre os impactos da violência e os desafios da educação de gênero. No segundo, o tema foi o papel de diferentes setores na promoção da igualdade de gênero.

Participe

Data:

24 de março de 2026,

a partir de 8h30

Local: auditório do

Correio Braziliense

Inscrição: gratuita (vagas

limitadas) pelo site

www.sympla.com.br/





