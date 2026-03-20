Asfalto cede e forma cratera em rua de Vicente Pires após fortes chuvas

Asfalto cedeu em frente a um condomínio - (crédito: Material cedido ao Correio)

Mais uma ocorrência de desastre em decorrência da chuva foi registrada na noite desta sexta-feira (20/3). Em Vicente Pires, parte do asfalto cedeu e formou uma cratera, na Rua 8. A área foi isolada.

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Um vídeo obtido pelo Correio mostra como ficou o asfalto, bem em frente a um condomínio. A reportagem tenta contato com a Administração de Vicente Pires.

Danos

As fortes chuvas também resultaram no fechamento temporário da estação Central do Metrô. Segundo a Companhia, a suspensão ocorreu em decorrência do temporal e de descargas atmosféricas. Por isso, o sistema elétrico foi afetado e as vias da estação Central foram desenergizadas, por volta das 16h23.

De acordo com o Metrô-DF, uma equipe especializada de manutenção está no local para resolver o problema e restabelecer os serviços o mais rápido possível. Não há informações sobre a abertura da estação.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os estragos causados pelo temporal. Em Taguatinga, por exemplo, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Comercial Norte.

Na quadra 406 do Recanto, a chuva provocou a queda de uma árvore. A cena foi filmada por um vizinho. No Riacho Fundo 2, a rua ficou completamente alagada. Da frente de um comércio, moradores observavam o clima.