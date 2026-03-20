Estação Central do Metrô-DF é fechada nesta sexta após fortes chuvas

Estação Central ficou ao menos duas horas com o serviço suspenso - (crédito: Paulo Barros/Metrô-DF)

As fortes chuvas na tarde desta sexta-feira (20/3) resultaram no fechamento temporário da estação Central do Metrô. Usuários relatam até duas horas de suspensão do serviço.

Segundo o Metrô-DF, a suspensão ocorreu em decorrência das fortes chuvas e descargas atmosféricas. Por isso, o sistema elétrico foi afetado e as vias da estação Central foram desenergizadas, por volta das 16h20.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a companhia, uma equipe especializada de manutenção foi ao local para resolver o problema e restabelecer os serviços o mais rápido possível. Por volta das 19h10, passageiros receberam, pelo celular, um aviso de que a estação havia sido reaberta.

Ocorrências

Outras regiões do DF foram atingidas pelas chuvas. Em Taguatinga, por exemplo, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Comercial Norte.

Na Quadra 406 do Recanto das Emas, a chuva provocou a queda de uma árvore. A cena foi filmada por um vizinho. No Riacho Fundo 2, a rua ficou completamente alagada. Da frente de um comércio, moradores observavam o clima.

Também no Recanto, uma árvore caiu sobre uma residência na Avenida Vargem da Benção. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu uma gestante que estava no local.

A ocorrência aconteceu em frente à Quadra 102, onde a árvore caída sobre o imóvel assustou a mulher grávida. Apesar de não apresentar ferimentos, os socorristas encaminharam a gestante a uma unidade de saúde após ela ter um quadro de crise nervosa.

As equipes da CBMDF iniciaram os trabalhos de corte e retirada da árvore. Até o fechamento desta matéria, os militares permanecem em atuação no local.

As precipitações devem perdurar até final de abril, quando começa o período da seca. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e ventos fracos. A temperatura mínima registrou 18°C, e a máxima de 29°C.