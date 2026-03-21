Desfile Beleza Negra marca Dia Internacional de Combate à Discriminação

O salão de Exposições do espaço Casa Vento recebeu, na noite deste sábado (21/3), a 26ª Edição do Desfile Beleza Negra (DBN). A data escolhida é simbólica, por ser o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, conforme instituiu a Organizações das Nações Unidas (ONU). Esta edição foi feita em parceria com o projeto Dentro do Quadrado, que tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

A idealizadora do DBN, Dai Schmit, salientou que levar o desfile para o Lago Sul foi um marco na história do projeto. "Trazer o DBN para dentro do projeto Dentro do Quadrado foi muito acolhedor e importante para nós, porque o negro nem sempre é inserido no espaço elitizado, né? Então, ao trazer esse projeto para cá, a gente também está combatendo o racismo nesses espaços de poder", afirmou.

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A curadora de arte, galerista e idealizadora do projeto Dentro do Quadrado, Alva Pinheiro, descreveu o desfile como um encontro entre arte, moda e identidade. "Trazer o negro como destaque em um espaço de poder é sobre trazer quem esteve invisível para o centro e para o lugar de importância que sempre mereceu", disse.

"O DBN não é apenas um desfile, é um gesto de valorização da identidade, autoestima e potência da população negra", acrescentou. "É muito significativo trazer o desfile também para uma galeria de arte, que é um espaço elitizado", disse.

Toni Ponciano, designer autodidata e proprietário da Ojo Ateliê, trouxe a coleção 'Matriz do Mundo' para essa edição do desfile. "Todas as peças são exclusivas e produzidas 100% por mim, desde a criação do desenho até a formação de cada tecidinho, de cada costura", compartilhou. "Minha mãe e meu esposo me ajudam também. A Ojo faz parte de uma comunidade de pessoas pretas onde cada um ajuda", completou.

A coleção parte da ideia da mulher negra como ventre que gera civilizações e guardiã de memórias, evocando narrativas anteriores à colonização e ressaltando a existência de ciência, espiritualidade, estética e organização social dos povos africanos e afrodescendentes.

O designer destacou, ainda, a importância do letramento racial na moda e na cultura. "Cada roupa dessa e cada história dá continuidade à cultura black e à diáspora africana também, porque não é somente um culto periférico, envolve o afroindígena e redes como LGBTQIA P ", ressaltou Toni.

Madrinha do DBN, a deputada distrital Dra. Jane (Republicanos) esteve presente e enalteceu o projeto para o avanço do letramento racial na capital do Brasil. "Isso aqui é resistência e é representação. É muito representativo estarmos em todos os espaços, inclusive no espaço da moda. Que esse desfile ecoe, assim como nossa voz", destacou.

Confira fotos do evento:















