Brasília sob alerta: sábado será de pancadas de chuva e risco de temporais - (crédito: Ed Alves/CB)

Brasília amanheceu neste sábado (21/3) sob um cenário típico de verão, com tempo abafado, céu carregado e previsão de chuva ao longo de todo o dia, além de um sinal de alerta laranja para temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal deve registrar temperaturas entre 18°C e 30°C, enquanto a umidade do ar oscila entre 40% e 95%, o que favorece a formação de pancadas de chuva.

Logo pela manhã, o brasiliense já enfrenta muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em um ambiente abafado. Ao longo da tarde, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas que podem surgir de forma rápida, mantendo o clima típico de “chuva de verão”. À noite, o padrão se repete: céu encoberto e novas pancadas isoladas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ponto de maior atenção, no entanto, é o alerta laranja emitido pelo Inmet, válido até o fim do dia. A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou chegar a até 100 mm no acumulado diário, além de ventos intensos que podem alcançar até 100 km/h. Esse cenário eleva o risco de transtornos como queda de energia elétrica, galhos de árvores derrubados, alagamentos e descargas elétricas.

Diante disso, a recomendação é redobrar a atenção ao longo do dia, evitando áreas abertas durante tempestades, não se abrigando sob árvores e tendo cuidado especial com vias que possam apresentar alagamentos.