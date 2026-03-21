Voluntários fazem mutirão de limpeza no Lago Paranoá





Foi retirada meia tonelada de lixo. Entre os objetos encontrados e que chamaram atenção estavam Um totem com a foto do cantor de pagode Thiaguinho, uma espreguiçadeira, um pneu e uma tampa de freezer. Também foram recolhidas diversas garrafas de vidro e de plástico, latinhas e cigarros eletrônicos.



Joaberto Sant'Anna, presidente da Assefe e organizador do evento, disse que a ação



A limpeza do lago foi feita por 20 mergulhadores e três equipes de canoagem. O trabalho começou a partir da orla, avançando cerca de 20 metros lago adentro, em dois sentidos: um em direção à marina da Assefe e outro em direção à ponte da associação. A ação teve o apoio da Marinha do Brasil, que garantiu a segurança dos participantes.



Para o diretor executivo do Instituto Cerrados, Yuri Salmona, além dessas ações, é preciso que as autoridades façam também as limpezas preventivas nas regiões de afluentes. "A gente entende que isso deve ser consistente e sistemático para, de fato, limpar o lago", ressaltou. Por Jailson Sena*, especial para o Correio — Para celebrar o Dia Mundial da Água, celebrado no domingo (22/3), a Associação dos Servidores do Senado Federal (Assefe) realizou o Dia de Limpeza da Orla. A iniciativa buscou chamar a atenção para os impactos do descarte inadequado de resíduos e para a importância do cuidado contínuo com áreas de convivência às margens do Lago Paranoá.Foi retirada meia tonelada de lixo. Entre os objetos encontrados e que chamaram atenção estavam Um totem com a foto do cantor de pagode Thiaguinho, uma espreguiçadeira, um pneu e uma tampa de freezer. Também foram recolhidas diversas garrafas de vidro e de plástico, latinhas e cigarros eletrônicos.Joaberto Sant'Anna, presidente da Assefe e organizador do evento, disse que a ação é um lembrete do que se deve fazer ao longo de todo o ano . "A gente trabalhar essa conscientização faz com que nós tenhamos um lago por mais tempo com tudo o que ele oferece. E lembrando também que os dias de preservação de água são todos os dias do ano", destacou.A limpeza do lago foi feita por 20 mergulhadores e três equipes de canoagem. O trabalho começou a partir da orla, avançando cerca de 20 metros lago adentro, em dois sentidos: um em direção à marina da Assefe e outro em direção à ponte da associação. A ação teve o apoio da Marinha do Brasil, que garantiu a segurança dos participantes.Para o diretor executivo do Instituto Cerrados, Yuri Salmona, além dessas ações, é preciso que as autoridades façam também as limpezas preventivas nas regiões de afluentes. "A gente entende que isso deve ser consistente e sistemático para, de fato, limpar o lago", ressaltou.

"Por mais que você tenha uma sociedade bem sensibilizada pelo tema, você precisa ter coleta seletiva muito bem implementada e bolsões de coleta de resíduos nas áreas de afluência do lago", opinou. "Por exemplo, têm vários riachos, rios e grotas que estão jogando água para o lago. Parte dos resíduos plásticos vem por essas vias", exemplificou.



O servidor público e morador de Águas Claras, João Barbieri, participa pela segunda vez de uma iniciativa de limpeza. Para ele, não é algo legal ter que recolher os lixos que as pessoas deveriam não jogar, mas é um ato de fazer o bem à natureza. "É bom contribuir pro meio ambiente, contribuir pra deixar o lago limpo que é um ponto turístico que todo mundo usufrui, que o povo gosta. Mas o mais importante é ensinar as pessoas que a gente não precisaria fazer esse serviço se todos fizessem a sua parte, de não jogar lixo", defende.



A servidora pública, Rakell Dimasnki, de 41 anos, participou pela primeira vez do evento. Ela tem o costume de mergulhar no Lago Paranoá e acaba se deparando com muita sujeira. "Me deparo com uma variedade grande de dejetos, material plástico, sobras de churrasco, atividades que as pessoas, às vezes, realizam na beira do lago", relata.



Além da limpeza, a ação contou com a exposição artística com materiais descartados feitas pelo artista e médico Eddy Urquidi. A ideia é mostrar que nem tudo vira lixo e que pode virar uma arte. "A maioria dos temas que eu trouxe é da temática marinha, de águas, justamente por conta do Dia Internacional das Águas. A maioria das obras são de material hospitalar, que é coletado de forma estéril. Eu executei todas as obras e as idealizei", conta. A exposição fica até o dia 21 de abril na Assefe.



O secretário de Estado de Relações Institucionais do DF, Agaciel Maia, também esteve presente no evento. Ele é um dos primeiros sócios da Assefe e acompanha ações como esta desde 1970. O secretário avalia que atualmente esses tipos de inciativas estão mais fortes. "Sempre participei dessa atividade, que tem o lema quem ama não joga lixo. Agora está mais forte, mais organizado e conta com esses mergulhadores onde antes eram apenas caminhadas na orla", relembra.



O evento também teve rodas de falas de conscientização, plantio simbólico e o lançamento da Assefe Energia, modelo de geração distribuída de energia solar que possibilita uma redução de 20% no custo da conta de quem aderir ao programa, voltado aos membros do clube. "Ela é feita aqui no DF e passa a ser subsidiada do nosso associado. O excedente nós vamos oferecer para a comunidade de Brasília", explica Sant'Anna.