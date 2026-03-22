Grávida é atacada com faca e agressor é preso em flagrante no DF

A ocorrência foi registrada na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde o homem foi autuado por violência doméstica e lesão corporal - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante no fim da tarde de sábado (21/3) após agredir a companheira grávida com golpes de faca e violência física na Cidade Estrutural. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a vítima relatou que foi atacada pelo companheiro após se recusar a comprar drogas para ele.

No local, os policiais encontraram a mulher com cortes nas costas e diversas escoriações pelo corpo. Uma testemunha também afirmou ter sido ameaçada pelo agressor com a mesma faca utilizada no crime.

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O suspeito havia fugido após as agressões, mas foi localizado ao retornar ao condomínio em uma motocicleta. Segundo os policiais, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. A arma branca foi apreendida e encaminhada à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), junto com as partes envolvidas.

A testemunha, que sofreu abalo emocional, precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha, pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal, e permanece à disposição da Justiça.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438