Domingo de céu fechado e chuva marca o tempo no DF - (crédito: Ed Alves/CB)

O domingo (22/3) amanheceu com o céu carregado em Brasília e a previsão indica que o guarda-chuva deve seguir como companheiro ao longo de todo o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanece instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas pela manhã e possibilidade de chuvisco à tarde.

As temperaturas ficam mais amenas: a mínima registrada é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C — com tendência de leve queda ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, o que reforça a sensação de tempo abafado, apesar do céu fechado.

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Pela manhã, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos À tarde, o cenário muda pouco: o céu permanece encoberto, com possibilidade de chuvisco. Já à noite, o tempo segue fechado, mas sem previsão de chuva significativa.

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O Inmet também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, válido a partir das 10h deste domingo até a noite de segunda-feira (23). A previsão indica volumes entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos que podem atingir entre 40 e 60 km/h.

Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, a recomendação é evitar áreas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e não se abrigar debaixo de árvores durante as pancadas mais intensas.

Para quem planeja sair de casa, a dica é simples: programe-se com calma, leve um guarda-chuva e esteja preparado para um domingo de ritmo mais tranquilo, daqueles que combinam com um café quente e céu cinza.