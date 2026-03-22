Polícia Militar do DF apreende 37 aves silvestres mantidas de forma irregular

Alunos do XXIII Curso de Policiamento Ambiental realizaram as apreensões de animais silvestres - (crédito: PMDF)

Alunos do XXIII Curso de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam 37 aves silvestres e um jabuti mantidos de forma irregular em diversas regiões do DF. A operação aconteceu durante estágio operacional supervisionado, com foco na prevenção e no combate a crimes contra a fauna.

Além das aves e do jabuti, foram apreendidos apetrechos utilizados nas práticas ilícitas. Entre as espécies resgatadas estão canário-da-terra, papa-capim, azulão, patativa, trinca-ferro, pássaro-preto, entre outras.

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Os animais foram encaminhados ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS/IBRAM), onde passarão por avaliação e cuidados, com posterior reintegração ao habitat natural, conforme protocolos dos órgãos ambientais competentes.

Antes da apreensão, que aconteceu no sábado (21/3), foram fiscalizados diversos pontos suspeitos de criação e manutenção irregular de animais silvestres. Durante as diligências, foram identificadas situações de crime ambiental previstas no artigo nº 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), sendo lavrados 13 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) em desfavor dos autores.



A ocorrência também resultou no registro de procedimento na Polícia Civil do Distrito Federal para apuração complementar dos fatos.