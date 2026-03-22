Foragido responsável por série de roubos é preso neste domingo (22)

A Polícia Militar divulgou vídeo onde o suspeito aparece aborda três mulheres com uma arma - (crédito: PMDF)

Um homem, de 38 anos, foi preso na tarde deste domingo (22/3) em Ceilândia após uma série de roubos a veículos e pedestres na região. Ele estava foragido do sistema prisional e já havia sido preso seis vezes por roubo, duas vezes por receptação e uma vez por furto. A prisão foi realizada por policiais militares do 8º e do 10º Batalhão, com apoio da Rotam/GO.

Antes de ser preso, ele vinha praticando diversos roubos a veículos e transeuntes desde sábado (21/3). A Polícia Militar do DF recebeu as características e realizou um trabalho integrado que levou à prisão do homem às 12h deste domingo. Ele estava em um veículo VW Gol, que havia roubado.

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As vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o autor como responsável pelos roubos praticados. A operação resultou ainda na recuperação de quatro veículos. O autor foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.