"Falta de compromisso com o BRB", critica Ibaneis sobre ações contra uso da Serrinha

O Governo do Distrito Federal vai recorrer de mais uma ação que tenta impedir o uso na Gleba A, na Serrinha do Paranoá, na Lei de capitalização do Banco de Brasília (BRB). A decisão foi deferida na noite desse domingo (22/3) pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Sobre críticas de que não estaria empenhado o suficiente para resolver a questão do BRB, o governador Ibaneis Rocha (MDB) criticou a oposição.

"O que me espanta é a falta de compromisso dos autores com o BRB", e acrescentou: "Todos de oposição só estão pensando nas eleições. Eu fiz minha parte arrumando a saída viável", declarou ao Correio. A Gleba A da Serrinha está incluída na Lei de recuperação econômica e financeira do BRB — juntamente com outros oito imóveis — aprovada pela Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o juiz Carlos Frederico Maroja, além de ser área de relevância ecológica, havia risco de a gleba ser vendida por um preço menor devido à pressa do BRB em captar recursos, fato que causaria prejuízo ao patrimônio público.

"Defiro a tutela provisória de urgência, para cominar aos réus a proibição de efetivar todo e qualquer ato de alienação, oneração ou oferta da chamada Gleba A da Serrinha do Paranoá, sob pena de multa no valor de R$ 500 milhões”, determina o despacho do magistrado. Maroja também destacou que a região é remanescente do bioma cerrado e integra corredor ecológico da fauna silvestre que ainda resiste naquela área.

Leia também: Justiça proíbe venda ou uso da Serrinha em operação do BRB