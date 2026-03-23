"Falta de compromisso com o BRB", critica Ibaneis sobre ações contra uso da Serrinha

O Governo do Distrito Federal vai recorrer de mais uma ação que tenta impedir o uso na Gleba A, na Serrinha do Paranoá, na Lei de capitalização do Banco de Brasília (BRB). A decisão foi deferida na noite desse domingo (22/3) pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Sobre críticas de que não estaria empenhado o suficiente para resolver a questão do BRB, o governador Ibaneis Rocha (MDB) criticou a oposição.
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"O que me espanta é a falta de compromisso dos autores com o BRB", e acrescentou: "Todos de oposição só estão pensando nas eleições. Eu fiz minha parte arrumando a saída viável", declarou ao Correio. A Gleba A da Serrinha está incluída na Lei de recuperação econômica e financeira do BRB — juntamente com outros oito imóveis — aprovada pela Câmara Legislativa do DF (CLDF).
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Segundo o juiz Carlos Frederico Maroja, além de ser área de relevância ecológica, havia risco de a gleba ser vendida por um preço menor devido à pressa do BRB em captar recursos, fato que causaria prejuízo ao patrimônio público.
"Defiro a tutela provisória de urgência, para cominar aos réus a proibição de efetivar todo e qualquer ato de alienação, oneração ou oferta da chamada Gleba A da Serrinha do Paranoá, sob pena de multa no valor de R$ 500 milhões”, determina o despacho do magistrado. Maroja também destacou que a região é remanescente do bioma cerrado e integra corredor ecológico da fauna silvestre que ainda resiste naquela área.
Adriana BernardesCoordenadora de produção
Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.