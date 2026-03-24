É hoje! Correio discute com especialistas proteção às mulheres; participe

O Correio Braziliense promove, hoje, mais uma edição do CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. O encontro, gratuito, coloca em pauta a atuação das instituições da educação e da sociedade na construção de ambientes mais seguros e igualitários para as mulheres.

A iniciativa reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais. A proposta busca superar iniciativas pontuais e aposta no diálogo e na formação como caminhos para mudanças duradouras.

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Estão confirmadas as presenças da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Miranda; da ministra das Mulheres, Márcia Lopes; da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; da desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas da Silva; da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, da vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF, Isabelle de Sousa Duarte; Nildete Santana, diretora da Diretoria da Mulher da OAB/DF; da advogada e assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cristina Tubino; da professora e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; Katharine Bernardes, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe); da juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher (fonavid), Camila Guerin.

Entre as participantes, a advogada Nildete Santana destaca a importância de ampliar o debate para além do campo jurídico. Para ela, a proteção às mulheres exige uma atuação contínua e integrada. "Debater a proteção às mulheres em um fórum que reúne vozes tão expressivas é fundamental para transformarmos o Direito em uma ferramenta viva de acolhimento. Não basta termos leis; precisamos de uma cultura de proteção que passe pela formação contínua e pelo fortalecimento das instituições", afirma.

A presidente do Fonavid, Camila Guerin, reforça o papel coletivo no enfrentamento da violência. Segundo ela, diferentes setores da sociedade precisam atuar de forma articulada para ampliar a proteção às vítimas. "Os meios de comunicação são uma importante ponte entre o privado e o público em todos os temas e, na violência doméstica, não é diferente. É essencial que mídia, sistema de justiça e educação trabalhem juntos, compartilhando informações e abrindo espaço para o enfrentamento efetivo dessa violência", diz.

O debate integra uma série de encontros promovidos pelo Correio ao longo do ano voltados à valorização das mulheres e à discussão de políticas públicas. Em edições anteriores, autoridades e especialistas já tratam de temas como proteção integral e enfrentamento à violência em diferentes fases da vida.

Realizado durante o Mês da Mulher, o evento ocorre em um contexto de alerta diante dos casos de feminicídio no Distrito Federal. Somente neste ano, são registrados cinco casos. Em 2025, o número chega a 29 ocorrências, evidenciando os desafios na consolidação de uma cultura de proteção.

O seminário começa às 8h30, no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. O público participa com perguntas ao fim de cada painel.