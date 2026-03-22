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Proteção às mulheres é tema de debate no Correio na terça (24/3)

Autoridades e especialistas irão abordar, na terça-feira, a construção de ambientes mais seguros e igualitários, muito além de ações pontuais

A advogada Cristina Tubino é uma das painelistas confirmadas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
A advogada Cristina Tubino é uma das painelistas confirmadas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Manuela Sá*

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Na próxima terça-feira, o Correio Braziliense promove o CB Debate O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. O evento gratuito vai discutir o papel dos espaços de formação e das instituições na construção de ambientes mais seguros e igualitários para as mulheres. O encontro reúne especialistas, representantes do poder público, profissionais da educação, pesquisadores e lideranças da sociedade civil para refletir sobre o que pode ser feito para fortalecer o enfrentamento da violência de gênero.

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A iniciativa do debate parte da ideia de que, para combater a violência contra a mulher, é preciso fazer mais do que ações pontuais. É necessário promover diálogos qualificados e iniciativas voltadas para a educação, de modo a formar mulheres capazes de identificar a violência de gênero e homens que não sejam guiados por ideais machistas.   

Estão confirmadas as presenças da vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF, Isabelle de Sousa Duarte; da advogada Nildete Santana, da Diretoria da Mulher da OAB/DF; da desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Jaceguara Dantas da Silva; da advogada e assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ) Cristina Tubino; da professora de antropologia e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; e de Katharine Bernardes Costa Ribeiro, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no DF (Sinepe). 

A advogada Cristina Tubino destacou a importância do encontro: "Eventos como esse são muito relevantes para que temas incômodos para alguns sejam debatidos. Especialmente nos tempos atuais, em que vemos o crescimento da violência contra as mulheres em todas as suas formas".

Para ela, a complexidade do problema exige uma abordagem ampla e contínua. "Da mesma forma que a violência contra as mulheres é complexa e tem diversas causas e motivações, os desafios são muitos. Um dos principais é, realmente, fazer com que as mulheres sejam vistas como iguais em todos os seus direitos. Por isso é tão importante que falemos sobre o tema", afirmou.  

Esse é o terceiro evento sobre o tema promovido pelo Correio neste ano. As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foram algumas das convidadas do primeiro encontro, intitulado Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos. O segundo debate, O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, em fevereiro, reuniu autoridades e especialistas para discutir a proteção de meninas desde a infância até a vida adulta. Participaram a vice-governadora do DF, Celina Leão, a deputada distrital Paula Belmonte e a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha. 

O evento de terça-feira ocorre durante o Mês da Mulher, período oportuno para pensar a realidade enfrentada pelas brasileiras, principalmente diante da alta de casos de feminicídio, evidência de um país que tem dificuldade para formar uma cultura de proteção às mulheres. Neste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal registrou cinco casos de feminicídio. Em 2025, foram 29 casos registrados.   

O debate reafirma o compromisso do Correio Braziliense com temas que dizem respeito a todos. A ação visa a ampliar a visibilidade sobre a importância da educação e da mobilização coletiva para promover mudanças culturais e fortalecer a proteção e os direitos das mulheres no Brasil.

O seminário tem início às 8h30, no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Para que seja feito um debate plural, com o envolvimento de todos os participantes, o público poderá fazer perguntas ao fim de cada painel. Aos interessados, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Sympla. 

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

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Por Correio Braziliense
postado em 22/03/2026 05:00
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