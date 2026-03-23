Casa da Mulher Brasileira Itinerante vai a Planaltina nesta quinta (26/3)

A versão itinerante da Casa da Mulher Brasileira leva serviços de acolhimento, proteção e autonomia ao público feminino de várias regiões administrativas - (crédito: | Divulgação/SMDF)

Mais uma edição da Casa da Mulher Brasileira Itinerante acontece em Planaltina, nesta quinta-feira (26/3). A iniciativa da Secretaria da Mulher do DF oferta atendimentos, orientações e serviços gratuitos à população. A ação será realizada das 8h às 17h, no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina.

A Casa da Mulher Brasileira Itinerante faz parte do calendário do Março Mais Mulher, dedicado ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao público feminino no DF, e já foi realizada no Sol Nascente.

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Interessadas podem ter acesso a acolhimento, orientação, oficinas, atividades culturais, atendimentos intersetoriais e ações de saúde, reunindo diferentes áreas em um único espaço. Além dos atendimentos, o evento também promove atividades voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina, com oficinas e ações educativas que incentivam o protagonismo.

A vice-governadora Celina Leão (PP) comentou a importância da descentralização dos serviços. “Levar a Casa da Mulher Brasileira de forma itinerante é garantir que mais mulheres tenham acesso aos serviços de acolhimento, proteção e autonomia. Nosso compromisso é estar onde as mulheres estão, ampliando oportunidades e fortalecendo vidas em todo o Distrito Federal”, comentou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destacou a relevância da iniciativa: “É essencial para aproximar a rede de proteção das mulheres. A Casa da Mulher Brasileira Itinerante leva não apenas serviços, mas também informação, dignidade e oportunidades para que cada mulher possa transformar a sua realidade”.

Serviço

Casa da Mulher Brasileira Itinerante – Planaltina

Data: quinta-feira (26/3)

Horário: das 8h às 17h

Local: Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina (Setor Recreativo e Cultural, Módulo Esportivo, ao lado do Restaurante Comunitário).