Réu por feminícidio de Thalita Berquó vai a júri popular em março

O acusado de matar e esquartejar Thalita Marques Berquó Ramos, João Paulo Teixeira da Silva começará a ser julgado no próximo dia 2 de março de 2026, às 8h30, no Tribunal do Júri do Guará. O réu participará da audiência presencialmente, conforme certidão registrada nos autos. João Paulo é apontado como autor do assassinato que chocou o Distrito Federal em janeiro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime ocorreu em 13 de janeiro do ano passado e, além de João Paulo, dois adolescentes também estavam envolvidos. Na época, partes do corpo de Thalita — a cabeça e as pernas — foram encontradas nos dias 14 e 15 de janeiro na Estação de Tratamento de Esgoto da Asa Sul da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O tronco foi localizado dois meses depois, em 17 de março, após um dos adolescentes envolvidos indicar o local onde o corpo havia sido enterrado, envolto em um cobertor. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) trabalharam por mais de seis horas na escavação. Os braços da vítima nunca foram encontrados.

Leia também: Assassinato de Thalita Berquó completa um ano com julgamento previsto para março



Segundo as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Thalita teria saído da QE 46 em direção a uma área próxima a uma invasão para comprar entorpecentes. De acordo com o delegado-chefe à época, Antônio Dimitrov, ela teria entregado o celular como forma de pagamento. Ao pedir o aparelho de volta, houve um desentendimento com os suspeitos. Conforme a apuração, João Paulo e os dois adolescentes teriam esfaqueado a vítima, além de golpeá-la no rosto com uma pedra antes de esquartejá-la.

Os três foram capturados pela Polícia Civil do Distrito Federal. Um dos adolescentes está internado em unidade socioeducativa, o outro cumpre medida em regime de semiliberdade desde outubro do ano passado.