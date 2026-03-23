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Ibaneis culpa oposição por 'fragilizar' socorro ao BRB e critica pedidos de impeachment

Protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), o pedido de impedimento arquivado sustentava que Ibaneis teria tido participação direta nas negociações do BRB com o Master que resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 16 bilhões ao banco público

Questionado sobre um possível envolvimento do Banco de Brasília (BRB) nas investigações da Polícia Federal que apuram fraudes financeiras no Banco Master, Ibaneis acusou distritais de oposição a agir eleitoralmente com o objetivo de
Questionado sobre um possível envolvimento do Banco de Brasília (BRB) nas investigações da Polícia Federal que apuram fraudes financeiras no Banco Master, Ibaneis acusou distritais de oposição a agir eleitoralmente com o objetivo de "fragilizar" ações do DF o para "salvar" o BRB -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se diz tranquilo sobre o arquivamento de mais um pedido de impeachment contra ele por suposta participação nas negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo ele, a oposição tenta "fragilizar" ações do GDF para salvar o banco público. 

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"Estou muito tranquilo desde o início em relação a isso, porque esses pedidos de impedimento que foram protocolados não possuem os requisitos da lei que trata do impeachment. Eles não têm fato determinado, porque não apontam qual foi a minha conduta e também não têm indicação de qual violação ao artigo da lei que eu teria praticado", disse Ibaneis, em conversa com o Correio nesta segunda-feira (23/3), na solenidade de posse do novo presidente e vice do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT/10).

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Questionado sobre um possível envolvimento do BRB em fraudes financeiras relacionadas ao escândalo do Banco Master, Ibaneis acusou distritais de oposição de agirem eleitoralmente para “fragilizar” ações do GDF o para “salvar” o BRB.

"Culpados, se existirem, serão alcançados pelas autoridades. Agora, quebrar um banco, como estão tentando fazer, e a culpa vai ser integralmente dessa oposição que só está pensando nas eleições de outubro”, completou Ibaneis.

Protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), o pedido de impeachment arquivado nesta segunda argumentava que Ibaneis teria tido participação direta nas negociações do BRB com Master que resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 16 bilhões ao banco público. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 23/03/2026 23:13
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