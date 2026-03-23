CLDF arquiva mais um pedido de impeachment de Ibaneis

Um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), foi arquivado nesta segunda-feira (23/3). O arquivamento foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL) de hoje. Este foi o oitavo pedido protocolado somente este ano.

Na justificativa do pedido, a distrital sustentava que o governador teria tido participação direta nas negociações do Banco de Brasília (BRB) com o Banco Master que resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 16 bilhões para o BRB.

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O despacho que determinou o arquivamento foi assinado pelo presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), e se baseou no parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que sugeriu o arquivamento sumário da denúncia.

Ainda resta um pedido para ser analisado pela Câmara. Este último foi protocolado em conjunto pelos partidos Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Rede Sustentabilidade (REDE).