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CASO MASTER

CLDF arquiva mais um pedido de impeachment de Ibaneis

O arquivamento foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL) desta segunda-feira (23). A autora, deputada Paula Belmonte, sustentava que o governador teria tido participação direta nas negociações do BRB com o Banco Master

CLDF arquiva pedido de impeachment de Ibaneis protocolado por Paula Belmonte - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
CLDF arquiva pedido de impeachment de Ibaneis protocolado por Paula Belmonte - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), foi arquivado nesta segunda-feira (23/3). O arquivamento foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL) de hoje. Este foi o oitavo pedido protocolado somente este ano.

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Na justificativa do pedido, a distrital sustentava que o governador teria tido participação direta nas negociações do Banco de Brasília (BRB) com o Banco Master que resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 16 bilhões para o BRB.

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O despacho que determinou o arquivamento foi assinado pelo presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), e se baseou no parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que sugeriu o arquivamento sumário da denúncia.

Ainda resta um pedido para ser analisado pela Câmara. Este último foi protocolado em conjunto pelos partidos Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e  Rede Sustentabilidade (REDE).

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 23/03/2026 09:50 / atualizado em 23/03/2026 09:54
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