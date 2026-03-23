Policial da reserva mata morador de rua em Águas Claras

O homem teria abordado o policial, possivelmente numa tentativa de assalto, segundo a PMDF - (crédito: Eduardo Pinho/CB)

Um homem em situação de rua foi morto a tiros por um policial da reserva, na noite desta segunda-feira (23/3), na Avenida Boulevard Sul, em Águas Claras, próximo à linha do metrô.

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De acordo com a Polícia Militar do DF, o homem teria abordado o policial em uma provável tentativa de assalto. O agente de segurança reagiu e atirou contra o homem, que morreu no local.

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A PMDF informou que o homem morava perto do local onde foi morto, em uma barraca improvisada. Informou, ainda, que o policial da reserva se apresentou após o fato para prestar depoimento.

O local segue isolado para perícia.