Policial da reserva mata morador de rua em Águas Claras

Um homem em situação de rua foi morto a tiros por um policial da reserva, na noite desta segunda-feira (23/3), na Avenida Boulevard Sul, em Águas Claras, próximo à linha do metrô.
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De acordo com a Polícia Militar do DF, o homem teria abordado o policial em uma provável tentativa de assalto. O agente de segurança reagiu e atirou contra o homem, que morreu no local.
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A PMDF informou que o homem morava perto do local onde foi morto, em uma barraca improvisada. Informou, ainda, que o policial da reserva se apresentou após o fato para prestar depoimento.
O local segue isolado para perícia.
Por Eduardo Pinho
postado em 23/03/2026 23:48 / atualizado em 23/03/2026 23:52