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CRIME

Corpo encontrado em casa do Paranoá é de sargento da reserva da PMDF

O corpo da vítima foi encontrada no quarto. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia

Caso é investigado como crime violento - (crédito: Portal News/Divulgação)
Caso é investigado como crime violento - (crédito: Portal News/Divulgação)

O homem encontrado morto dentro de casa no Paranoá é um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do DF. Rhodson Henrique Freire, 46 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (23/3), na Quadra 16 do Paranoá.

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Freire morava no sobrado de uma casa. A moradora do andar de baixo sentiu forte odor e chamou a polícia. Os policiais militares foram ao local e isolaram a área.

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O sargento foi encontrado no quarto, sobre a cama. Rhodson estava nu. Havia marcas de sangue no cômodo e no banheiro. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/03/2026 23:59
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