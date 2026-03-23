Corpo encontrado em casa do Paranoá é de sargento da reserva da PMDF

O homem encontrado morto dentro de casa no Paranoá é um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do DF. Rhodson Henrique Freire, 46 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (23/3), na Quadra 16 do Paranoá.
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Freire morava no sobrado de uma casa. A moradora do andar de baixo sentiu forte odor e chamou a polícia. Os policiais militares foram ao local e isolaram a área.
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O sargento foi encontrado no quarto, sobre a cama. Rhodson estava nu. Havia marcas de sangue no cômodo e no banheiro. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.
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