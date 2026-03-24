"Quem cuida das mulheres cuida da sociedade", diz ministra Márcia Lopes

Ministra Márcia Lopes no CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, defendeu, na manhã desta terça-feira (24/3), políticas públicas de gênero voltadas à proteção das mulheres. A fala foi feita durante o CB.Debate: O Brasil pelas Mulheres - Formação para uma cultura de proteção.

“Quem cuida das mulheres cuida da sociedade e o Estado brasileiro é responsável por isso ”, afirmou. “O Ministério das Mulheres foi criado em 2023 com o objetivo de coordenar políticas intersetoriais. Eu rodo todos os ministérios da Esplanada questionando quais são as políticas para as mulheres”, descreveu.

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Márcia destacou a Política Nacional de Cuidado, que conta com 79 ações focando na estruturação do cuidado como direito social. Além disso, ela destacou a importância de avançar em outras políticas de defesa. “Temos leis importantes a serem aprovadas como a lei que criminaliza a misoginia”, frisou.

“Estamos aprimorando também o processo de medidas protetivas de urgência. Já fui em algumas cidades e conversei com algumas mulheres que atuam como fiscais da Lei Maria da Penha e me relataram que nenhuma mulher morreu após estarem protegidas pela medida”, contou.

A chefe da Pasta das Mulheres enfatizou a importância da inclusão da pauta de gênero nas escolas. “Temos que colocar no currículo da educação básica a questão das mulheres. Essa é uma medida estruturante”, ressaltou.

Debate

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema ‘O Brasil pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção’, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro acontece no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.