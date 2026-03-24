"Quem cuida das mulheres cuida da sociedade", diz ministra Márcia Lopes

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, defendeu, na manhã desta terça-feira (24/3), políticas públicas de gênero voltadas à proteção das mulheres. A fala foi feita durante o CB.Debate: O Brasil pelas Mulheres - Formação para uma cultura de proteção.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Quem cuida das mulheres cuida da sociedade e o Estado brasileiro é responsável por isso ”, afirmou. “O Ministério das Mulheres foi criado em 2023 com o objetivo de coordenar políticas intersetoriais. Eu rodo todos os ministérios da Esplanada questionando quais são as políticas para as mulheres”, descreveu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Márcia destacou a Política Nacional de Cuidado, que conta com 79 ações focando na estruturação do cuidado como direito social. Além disso, ela destacou a importância de avançar em outras políticas de defesa. “Temos leis importantes a serem aprovadas como a lei que criminaliza a misoginia”, frisou.
“Estamos aprimorando também o processo de medidas protetivas de urgência. Já fui em algumas cidades e conversei com algumas mulheres que atuam como fiscais da Lei Maria da Penha e me relataram que nenhuma mulher morreu após estarem protegidas pela medida”, contou.
A chefe da Pasta das Mulheres enfatizou a importância da inclusão da pauta de gênero nas escolas. “Temos que colocar no currículo da educação básica a questão das mulheres. Essa é uma medida estruturante”, ressaltou.
Debate
Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema ‘O Brasil pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção’, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro acontece no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.