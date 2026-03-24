Mais que leis: as ideias para mudar a cultura da violência no país; acompanhe

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (24/3), mais uma edição do CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. A iniciativa reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais. A proposta busca superar iniciativas pontuais e aposta no diálogo e na formação como caminhos para mudanças duradouras.

Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, a iniciativa parte do entendimento de que o combate à violência contra a mulher exige mais do que ações isoladas, passando pela promoção de educação e diálogo qualificado — tanto para fortalecer a autonomia feminina quanto para desconstruir padrões machistas.

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Acompanhe:



Estão confirmadas as presenças da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Miranda; da ministra das Mulheres, Márcia Lopes; da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; da desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas da Silva; da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, da vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF, Isabelle de Sousa Duarte; Nildete Santana, diretora da Diretoria da Mulher da OAB/DF; da advogada e assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ) Cristina Tubino; da professora e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; Katharine Bernardes, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe); da juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher (fonavid), Camila Guerin. Confira a programação Boas-vindas Presidente do Correio Braziliense – Guilherme Machado Abertura Ministra das Mulheres – Márcia Lopes

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) – Delaíde Alves Miranda

Vice-governadora do Distrito Federal – Celina Leão

Desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Jaceguara Dantas da Silva

Secretária de Estado da Mulher – Giselle Ferreira 1º Painel – A escola como espaço de prevenção e consciência Professora de antropologia e pesquisadora do NEPeM/UnB – Lia Zanotta Machado

Diretora executiva da Escola Multi-Integra (EMI) – Katharine Bernardes

Juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Camila Guerin 2º Painel – Protagonismo feminino: formação que preza autonomia e direitos Assessora de ministra no Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Cristina Tubino

Diretora da Mulher da OAB-DF – Nildete Santana

Vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB-DF – Isabelle de Sousa Duarte Saiba Mais Cidades DF Policial militar da reserva mata morador de rua em Águas Claras

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