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CB.DEBATE

Mais que leis: as ideias para mudar a cultura da violência no país; acompanhe

Debate promovido pelo Correio reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil

Márcia Lopes, ministra das mulheres, discursa durante a abertura do CB.Debate: pasta existe 2003 - (crédito: Reprodução)
Márcia Lopes, ministra das mulheres, discursa durante a abertura do CB.Debate: pasta existe 2003 - (crédito: Reprodução)

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (24/3), mais uma edição do CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. A iniciativa reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais. A proposta busca superar iniciativas pontuais e aposta no diálogo e na formação como caminhos para mudanças duradouras.

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Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, a iniciativa parte do entendimento de que o combate à violência contra a mulher exige mais do que ações isoladas, passando pela promoção de educação e diálogo qualificado — tanto para fortalecer a autonomia feminina quanto para desconstruir padrões machistas.

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Acompanhe:


Estão confirmadas as presenças da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Miranda; da ministra das Mulheres, Márcia Lopes; da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; da desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas da Silva; da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, da vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB/DF, Isabelle de Sousa Duarte; Nildete Santana, diretora da Diretoria da Mulher da OAB/DF; da advogada e assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ) Cristina Tubino; da professora e pesquisadora da UnB Lia Zanotta Machado; Katharine Bernardes, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe); da juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher (fonavid), Camila Guerin. 

Confira a programação

Boas-vindas

  • Presidente do Correio Braziliense – Guilherme Machado

Abertura

  • Ministra das Mulheres – Márcia Lopes
  • Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) – Delaíde Alves Miranda
  • Vice-governadora do Distrito Federal – Celina Leão
  • Desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Jaceguara Dantas da Silva
  • Secretária de Estado da Mulher – Giselle Ferreira

1º Painel – A escola como espaço de prevenção e consciência

  • Professora de antropologia e pesquisadora do NEPeM/UnB – Lia Zanotta Machado
  • Diretora executiva da Escola Multi-Integra (EMI) – Katharine Bernardes
  • Juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Camila Guerin

2º Painel – Protagonismo feminino: formação que preza autonomia e direitos

  • Assessora de ministra no Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Cristina Tubino
  • Diretora da Mulher da OAB-DF – Nildete Santana
  • Vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB-DF – Isabelle de Sousa Duarte

Saiba Mais

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Aline Gouveia e Roberto Fonseca
postado em 24/03/2026 08:54 / atualizado em 24/03/2026 09:19
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